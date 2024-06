Dalla Roma al bianconero, biennale con opzione: salta il colpo gratis

Le ultime indiscrezioni sul futuro di uno degli obiettivi di mercato della Roma potrebbero riscrivere le strategie dei giallorossi. La situazione

Tante idee, molte occasioni, concreto spirito di iniziativa. Dopo aver ufficializzato la cessione al Como di Andrea Belotti, la Roma si prepara a chiudere una settimana piuttosto importante per la sua sessione di calciomercato. Non sono poche, infatti, le trattative per le quali i giallorossi sperano di ritagliarsi spazi importanti di manovra.

Messi sotto osservazione diversi reparti, i capitolini stanno valutando quelle occasioni che di volta in volta dovessero presentarsi. Ecco perché l’intreccio tra acquisti e cessioni rappresenterà inevitabilmente una traccia importante da seguire. Con l’intento di costruire un bel mix tra calciatori giovani ma dall’impatto concreto e profili d’esperienza, la Roma è in attesa di capire quali saranno i risvolti per il futuro di Chris Smalling. L’addio del centrale inglese in Arabia, però, fino a questo momento non ha ancora preso quota. Il che sta frenando l’eventuale blitz giallorosso per Mats Hummels, individuato come un obiettivo importante nel caso in cui si aprissero i presupposti giusti.

Calciomercato Roma, su Hummels piomba il Besiktas

Dopo non aver rinnovato il suo contratto con il Borussia Dortmund in scadenza tra pochi giorni, l’esperto difensore tedesco si sta guardando intorno alla ricerca della soluzione più congeniale per il suo futuro. Il classe ’88 – che in questa stagione ha comunque collezionato 40 presenze per 2931 minuti complessivi, impreziositi anche da 4 reti e un assist – è finito da tempo nei dossier della Roma. Tuttavia, la concorrenza si prospetta piuttosto folta.

Dopo essere accostato al Maiorca e al Como – per non citare le consuete sirene dalla Premier e dall’Arabia – Hummels sarebbe ora finito nel mirino anche del Besiktas. Secondo quanto riferito da Milliyet, infatti, il club turco sarebbe andato ben oltre a semplici sondaggi esplorativi, mettendo sul piatto un contratto biennale con opzione per un’altra stagione. Secondo la fonte sopra citata, dunque, i bianconeri di Turchia sarebbero pronti a bruciare la concorrenza e convincere Hummels della bontà del proprio progetto. Come già anticipato, però, Hummels non ha ancora sciolto le riserve sul proprio futuro. Ragion per cui le prossime settimane risulteranno assolutamente decisive, in un senso o nell’altro.