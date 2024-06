Roma, mano al portafoglio: ha già annunciato l’addio

La Roma deve mettere mano al proprio budget di mercato se vuole portare a termine un acquisto molto importante per Daniele De Rossi

Ghisolfi sta cercando di accontentare il proprio tecnico e ha individuato un profilo che può fare al caso dei giallorossi. Arrivano conferme sulla possibile trattativa direttamente dal ds della squadra di appartenenza.

I discorsi più caldi per quanto riguarda il mercato della Roma riguardano al momento il centrocampo. Inutile negare come gli sforzi di Ghisolfi e De Rossi si siano concentrati su un reparto che troppi problemi ha dato nell’ultimo periodo, lasciando sempre a desiderare soprattutto in tema di amalgama. Troppa lentezza negli interpreti, nessun box to box e difficoltà ataviche nel recupero palla. De Rossi come Mourinho si sono confrontati con questa realtà e non hanno potuto far altro che stringere i denti e andare avanti.

Adesso è arrivato il momento di mettere definitivamente mano al problema, con una rivoluzione del reparto che potrebbe essere quasi totale. Con gli addi di Renato Sanches, Aouar (sempre più probabile), Bove (possibile) e Paredes (da verificare la pista araba), servono diversi innesti e tutti di buona qualità. Le Fee è l’ultimo noto venuto a galla nelle ultime ore, con discorsi avanzati con il Rennes e valutazione piuttosto alta (circa 20 milioni). Assieme a lui è sempre d’attualità anche il profilo di Gabriel Sara, brasiliano del Norwich.

La Roma spinge per Gabriel Sara, il direttore sportivo del Norwich dà conferme indirette: tutto in ballo

Gabriel Sara, classe ’99, è stata una delle rivelazione dell’ultima stagione in Championship. La Serie B inglese ha ospitato squadre di tutto rispetto e tra queste anche il Norwich dell’ex talento del Sao Paulo. Gabriel Sara è stato in grado di giocare 53 partite stagionali, mettendo a segno 14 gol e fornendo 13 assist. Una continuità fisica spaventosa, con oltre 4.600 minuti sulle gambe e senza cali di rendimento. Strutturato fisicamente, ma dotato di buon passo, può disimpegnarsi sia da mediano centrale che da mezzala e ama particolarmente inserirsi e concludere da fuori.

Ovviamente con un rendimento del genere sono piombate su di lui le attenzioni di diversi club internazionali e quindi la concorrenza non manca. Il Norwich, come tutti i club inglesi non ha problemi economici, ma di certo non potrà fare a meno di cedere qualche pezzo pregiato. A confermarlo è stato anche il direttore sportivo Ben Knapper, che alla stampa inglese ha spiegato come: “In questo momento ci sono molte conversazioni in corso per quanto riguarda i nostri giocatori”. Un’apertura quindi a possibili trattative in atto, che potrebbero riguardare ovviamente anche il brasiliano nel mirino della Roma. Vedremo se Ghisolfi sarà in grado di chiudere in tempi brevi questo tipo di negoziazione.