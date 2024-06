Scambio di documenti e firma: bye bye Roma

Scambio di documenti e firma, l’addio alla Roma è praticamente sancito. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Il percorso di Ghisolfi è appena iniziato e non può che essere alle battute preliminari di un cammino che si appresta a vederlo operare in piena sinergia e disponibilità di Daniele De Rossi, al fine di mettere nelle mani dell’allenatore una squadra pronta e che ne possa rispecchiare caratteristiche e volontà. Il mese di giugno non ha regalato, per ora, grandissime novità tra le fila giallorosse, eccezion fatta per la conferma ufficiale ma, di fatto, scontata del rinnovo del tecnico.

La fiducia da parte dei Friedkin, come noto, gli era stata rinnovata già ad aprile, al termine di un tour de force che aveva visto la Roma risalire posizioni in classifica e ben proseguire un cammino in Europa League arrestatosi solamente con il quasi inarrestabile Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. I motivi per affidare un progetto di maggiore durata ad un allenatore giovane ma profondo conoscitore dell’ambiente e della squadra c’erano, insomma, tutti. Fondamentale, ora, mettere Daniele nelle condizioni di poter lavorare bene, limando i diversi reparti che abbiano fin qui palesato le difficoltà principali.

Calciomercato Roma, tutto fatto per Koné al Marsiglia

Questo primo mese estivo, come noto, ha visto la Roma concentrarsi su una moltitudine di profili, parallelamente ad una forte attenzione nei confronti delle solite e inevitabili uscite che, anche questa volta, non potranno essere ignorate dagli addetti ai lavori di Trigoria. Al contempo, Ghisolfi e colleghi hanno iniziato a monitorare nomi e situazioni, con gli ultimi giorni molto fervidi soprattutto nella regione centrale di campo.

Abbiamo visto come già nelle prime settimane di giugno la Roma era stata accostata, insieme a tante altre squadre, ad un nobile nome come quello di Thuram, pian piano scemato e oscurato tra le fila giallorosse dai più veementi scenari relativi a Chiesa e la ricerca del centravanti. Lo scenario Le Fée, poi, ha saputo catturare grande attenzione soprattutto in queste ultime ore che, parallelamente, stanno portando al quasi ufficiale depennamento di un nome accostato alla Roma nel recente trascorso.

Ci riferiamo a Ismael Koné, centrocampista del Watford che, come riporta Fabrizio Romano, sarebbe ormai prossimo alla firma con l’Olympique Marsiglia. I due club si sono scambiati tutti i documenti ufficiali, con la firma che dovrebbe essere sempre più vicina. La Roma e i diversi club mossisi su un profilo giovane quanto qualitativo possono, praticamente, dirgli addio. O arrivederci.