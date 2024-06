Calciomercato Roma, Conte non basta: accordo saltato

Calciomercato Roma, la presenza di Conte non basta: firma con il Napoli tutt’altro che ‘scontata’. Gli ultimi aggiornamenti.

Le tante questioni di mercato che interessano la Roma in questa fase sono certamente destinate a incrociarsi anche con un insieme di aspetti e dinamiche coinvolgenti anche altre realtà del nostro campionato. I tanti cambiamenti in panchina nel corso delle precedenti settimane, ad esempio, si è subito compreso poter essere motivo di grandi ingerenze anche nella campagna acquisti, con l’avanzamento di nuove pretese da parte dei diversi tecnici trovati a matrice di nuovi percorsi presso nobili panchine.

Lo ricorda bene la grande attenzione di Giuntoli nel condurre il primo calciomercato con Thiago Motta, ma anche le esigenze del Milan di accontentare l’ex Roma, Paulo Fonseca. A dominare le attenzioni, però, nelle scorse settimane è stato soprattutto il mondo Napoli, con la scelta forte e importante di De Laurentiis di puntare su un nome e un profilo come quello di Antonio Conte, forse ideale per una ripartenza dopo l’annata choc post-scudetto. Al netto dell’assenza delle coppe europee, un allenatore così altisonante non può che avere grande impatto anche nelle dinamiche di mercato, con possibili ripercussioni anche in casa Roma.

Spinazzola-Napoli, contatti avviati ma c’è ancora distanza

Non sarebbe la prima volta, ad esempio, che i due club vadano a condividere i medesimi interessi di calciomercato. In queste settimane, ad esempio, si è parlato di Federico Chiesa con una certa veemenza da entrambi i lati, con un mondo Napoli particolarmente attento, tra le varie, anche alla pista Lukaku per ovviare alla probabile sortita di Osimhen.

A infittire l’asse Roma-Napoli dal punto di vista del mercato, però, era stata anche la pista Leonardo Spinazzola, ormai prossimo alla scadenza contrattuale con il club dei Friedkin, che ha deciso di non estendere un rapporto ormai di lunga durata ma pressoché logoro. L’ex Juventus piace non poco all’ombra del Vesuvio, dove è stato individuato come nome ideale per rinforzare con economica intelligenza la rosa di Conte.

Secondo l’esperto di calciomercato di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, però, non c’è ancora l’accordo tra il club campano e il quasi ex Roma. I contatti sono stati avviati ma, per ora, si registra l’assenza di intesa sullo stipendio. Seguiranno aggiornamenti.