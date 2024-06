Calciomercato Roma, clamoroso passo indietro: così salta tutto

Calciomercato Roma, clamoroso passo indietro dopo l’annuncio ufficiale di fine stagione: così rischia di saltare tutto.

Il calciomercato estivo sta per aprire ufficialmente i battenti e i tifosi della Roma sperano di vedere arrivare il più presto possibile dei rinforzi in grado di permettere alla squadra un salto di qualità rispetto alle passate stagioni. I risultati in campo europeo sono stati soddisfacenti. Dopo la vittoria della Conference League, la Roma ha giocato una finale di Europa League e nell’ultima stagione è arrivata fino alla semifinale della stessa competizione.

Il rimpianto più grande è stato però quello di non prendere parte alla prima edizione della rinnovata Champions League in partenza il prossimo mese di settembre. L’obiettivo primario dell’allenatore Daniele De Rossi per la prossima stagione sarà fare finalmente ritorno nella massima competizione europeo.

Per riuscirci si era pensato potesse essere d’aiuto un calciatore che la Champions League l’ha giocata eccome nell’ultima stagione, arrivando addirittura in finale.

Hummels può tornare al Borussia Dortmund

Il calciatore in questione è Mats Hummels, che proprio dopo la finale persa contro il Real Madrid si è separato ufficialmente dal Borussia Dortmund con cui aveva il contratto in scadenza. Il difensore tedesco è stato nelle scorse settimane al centro di numerose trattative di mercato ed è stato accostato anche alla Roma.

Hummels non ha ancora trovato una nuova squadra, al momento in pole position sembra esserci il Maiorca che ha fatto un’offerta al difensore che ha espressamente fatto capire di volere proseguire la sua carriera in Europa, senza pensare alle offerte faraoniche provenienti dall’Arabia Saudita che hanno invece allettato parecchi suoi colleghi.

L’opzione Roma al momento resta in secondo piano, anche perché la società giallorossa non può puntare su un difensore di 35 anni se prima non avrà trovato una sistemazione a Chris Smalling.

Secondo quanto riportato poco fa da Sky Sport, potrebbe esserci un clamoroso passo indietro. Qualora non dovesse accettare l’offerta del Maiorca, Hummels potrebbe infatti tornare al Borussia Dortmund che nel frattempo ha cambiato allenatore, con l’addio a Edin Terzic e l’arrivo di Nuri Sahin.