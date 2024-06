Lascia la Capitale a parametro zero: rescissione UFFICIALE

Emergono altre novità in merito agli obiettivi del calciomercato giallorosso. Ghisolfi e De Rossi si preparano a ribaltare la rosa della Roma

La gran parte delle big italiane scalpita in vista dell’apertura dei blocchi della sessione estiva del calciomercato, durante la quale sarà necessario ristrutturare dalle fondamenta gli organici per sperare di poter rimettere in discussione il monopolio sancito nel corso della stagione appena conclusasi dalla corazzata nerazzurra di Simone Inzaghi. Ad Appiano Gentile pare Marotta & co. dovranno necessariamente proseguire sulla faticosa via dei parametri zero, ad esclusione di un paio di acquisti potenzialmente utili.

Dunque, un mercato piuttosto conservativo da parte dei nerazzurri, potrebbe dunque permettere al resto del tabellone di colmare il generoso gap alimentatosi nel corso dei mesi, anche e soprattutto a causa della qualità della gestione Inzaghi in termini di rivalutazione di alcuni componenti della rosa apparentemente in fase calante. Non è un caso che Milan, Roma, Juventus, Lazio e Napoli abbiano tutte cambiato il proprio allenatore, in vista di una sessione di mercato durante la quale riscrivere da zero la natura delle proprie formazioni.

Nel caso di DDR la Roma potrà contare sulla manciata di mesi passata da allenatore della Roma, durante i quali l’ex capitano giallorosso ha potuto comprendere da vicino le esigenze dei giallorossi e, soprattutto, gli elementi da sostituire per ottenere un gruppo più idoneo alla propria idea di gioco. Sono emerse nel corso delle ultime ore alcune novità rilevanti in merito ad uno degli obiettivi più chiacchierati delle scorse settimane tra i corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini.

Hermoso lascia ufficialmente l’Atletico, ora è svincolato a parametro zero

Insieme a quello offensivo, il reparto che più di tutti necessità di attenzione da parte di Florent Ghisolfi e Daniele De Rossi è senza dubbio alcuno quello difensivo, dove le numerose partenze sia in termini di esterni difensivi che di centrali costringeranno il nuovo direttore tecnico d’oltralpe a portare nella città eterna un considerevole numero di innesti. Il nome di Mario Hermoso è notoriamente comparso più volte sui taccuini dei vertici capitolini, particolarmente intrigati dall’addio a parametro zero che lo attendeva a Madrid.

Hermoso, Memphis y Paulista no continuarán como rojiblancos la próxima temporada. ¡Os deseamos mucha suerte en vuestros próximos retos profesionales y personales! ➡ https://t.co/iyvjxMk7hI pic.twitter.com/e6n5DHCTAE — Atlético de Madrid (@Atleti) June 30, 2024

In tal senso è da poco giunta l’ufficialità attraverso i canali social dell’atletico Madrid in merito all’addio di Hermoso e di altri due esponenti della rosa (Memphis Depay e Gabriel Paulista). Per Hermoso ben 174 presenze in biancorosso, che gli assicurano un prezioso bagaglio di esperienza da affiancare al rinomato talento in termini difensivi. Adesso il difensore spagnolo è svincolato e in Italia sia Roma che Napoli stanno riflettendo sulla possibilità di acquisirne il cartellino a parametro zero.