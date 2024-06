Scippo nerazzurro per la Roma: il giustiziere di Spalletti ha già deciso | ASRL

Continuano le grandi manovre, in entrata e in uscita, di Florent Ghisolfi con il calciomercato Roma che sta entrando nel vivo

Dopo una prestazione imbarazzante contro la Svizzera, l’Italia già salutato i campionati europei, uscendo miseramente agli ottavi di finale da detentrice del torneo. Luciano Spalletti, trasformazione titolare e sostituzioni, nella giornata di ieri è impiegato tutti e quattro i giocatori della Roma, senza tuttavia ricevere nulla o quasi In cambio. Non tutti i mali vengono per nuocere, però, visto che Daniele de Rossi potrà riabbracciare prima del previsto Bryan Cristante, Stephan El Shaarawy, Gianluca Mancini e Lorenzo Pellegrini, che saranno preceduti da Nicola Zalewski, eliminato alla fese a gironi e al centro del mercato.

Dall’altra parte della barricata, la Svizzera ha messo ancora una volta in mostra un’organizzazione di gioco invidiabile, orchestrata magistralmente da Granit Xhaka, a lungo indicato da José Mourinho come il rinforzo ideale per la sua prima Roma e mai arrivato nella Capitale a causa della miopia di dirigenza e proprietà giallorosse. Il regista del Bayer Leverkusen non è stato tuttavia l’unico astro a brillare fascinosamente nella disfatta azzurra di ieri.

Il giustiziere di Spalletti per la Roma: il prezzo è da favola

Oltre al giocatore del Bologna, Remo Freuler, a calamitare su di sé le attenzioni degli scout presenti allo Stadio Olimpico di Berlino è stato sicuramente Ruben Vargas. Autore di un gol e di un assist, l’attaccante esterno, secondo quanto appreso da Asromalive.it. nelle scorse settimane è stato proposto da alcuni intermediari a diverse squadre italiane, comprese Atalanta e Roma. Il profilo non dispiace affatto dalle parti di Trigoria, ma ad oggi viene ancora considerata un’idea alternativa rispetto ad altri nomi, compreso quel Federico Chiesa che aveva rimandato ogni decisione sul futuro ad Europei finiti.

Oltre alle capacità tecnico-tattiche del 25enne elvetico, a stuzzicare particolarmente le squadre italiane sono da un lato la volontà di cambiare aria, già manifestata ufficialmente prima dell’inizio di Germania 2024, dall’altro il contratto in scadenza il 30 giugno del 2025, che costringerà l’Augsburg ad accontentarsi di una cifra inferiore ai 10 milioni di euro, pur di non correre il rischio di perdere il calciatore a parametro zero il prossimo anno. Lo scorso gennaio, Vargas decise di rifiutare un’offerta della Fiorentina per non rischiare di compromettere la propria presenze agli europei con un cambio di squadra in corso d’opera.