Da Torino a Roma: la freccia arriva gratis

Ci sono delle novità interessanti che potrebbero far sorridere De Rossi a breve: una nuova freccia in arrivo senza esborso economico

In un periodo in cui l’asse Torino-Roma sembra essere particolarmente caldo, l’allenatore giallorosso potrebbe ritrovarsi una pedina sulle fasce in più per il suo scacchiere. Il fatto di poterlo prendere gratis gioca un ruolo fondamentale nella trattativa.

La Roma deve cercare di coprire diverse lacune nella propria rosa e una di queste è senza dubbio quella degli esterni. Sulle fasce Daniele De Rossi ha urgentemente bisogno di mettere pedine di qualità fisica e tecnica, specie dopo i diversi addi che riguarderanno quel reparto del campo in questa estate. Spinazzola ha ufficialmente salutato compagni e tifosi in queste ore, con un bel post su Instagram, mentre Kristensen non sarà riscattato dal Leeds e ha fatto ritorno in Inghilterra. Karsdorp e Celik sono alla ricerca di sistemazione e probabilmente non faranno parte del gruppo a settembre. In tutto questo il solo Angelino ovviamente non può bastare

Tra destra e sinistra, oltre al giovane Sangarè devono arrivare almeno due giocatori se non tre e l’asse Torino-Roma in questo senso sembra piuttosto caldo. Nessun mistero infatti sull’interesse per Bellanova, mai utilizzato da Spalletti in questi Europei e prima scelta per DDR nel suo ruolo.

Berenguer nel mirino della Roma: l’ex Toro può arrivare a parametro zero

La Roma potrebbe ritrovarsi con un doppio innesto granata, visto che oltre al presente il Torino potrebbe rappresentare anche il passato per un’altra trattativa. Bellanova è al momento tesserato per il club di Cairo mentre Alex Berenguer ha fatto parte del Toro dal 2018 al 2021, mettendo insieme un totale di 84 presenze e 9 gol. In realtà il profilo dello spagnolo, riportato come possibile obiettivo di mercato da Francesco Balzani su Leggo, è più un esterno alto che basso, anche se con i granata giocava a tutta fascia con una difesa a 3. Mancino naturale, ha militato nelle ultime stagioni nell’Athletic Bilbao, con 35 presenze e 7 gol nell’ultima Liga.

Oltre alla duttilità tattica c’è anche il vantaggio di poterlo prendere a parametro zero, visto che è svincolato dopo il mancato rinnovo con i baschi. Per allungare la rosa e dare un’opzione in più a De Rossi, senza esborsi per il cartellino potrebbe essere un’opzione considerabile. La Roma ci pensa.