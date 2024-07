Calafiori al posto di Hummels: colpo di scena Roma

Calafiori al posto di Hummels. Campionato europeo e calciomercato si intrecciano in maniera sempre più evidente. Ripercussioni anche in Serie A.

Il mercato vive di ‘strappi’. Esattamente come quelli che sono mancati all’Italia, e a Federico Chiesa, che è uno dei nomi più caldi in questo inizio ufficiale della sessione estiva di calciomercato. Ed in questa fase iniziale del mercato sono diversi i nomi degli azzurri che hanno preso parte alla deludente missione in terra germanica che risultano inseriti all’interno di possibili, e probabili, trattative.

Il deludente europeo della nazionale azzurra, guidata da Luciano Spalletti, non ha lasciato identiche tracce sulla pelle dei protagonisti. C’è chi si aspettava molto dalla competizione europea per uscirne poi rafforzato in ambito di mercato, come lo stesso Federico Chiesa. Dal mazzo di carte ‘tedesche’ l’attaccante di Genova ha pescato un amarissimo due di picche. Non è andata certamente meglio a Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, desideroso di lasciare la capitale partenopea. Il suo pessimo campionato d’Europa sembra precludergli, al momento, luminosi scenari. Nonostante uno sfortunato autogol contro la Spagna, Riccardo Calafiori, difensore centrale del Bologna, classe 2002, ha visto schizzare ulteriormente verso l’alto il suo già elevato valore di mercato. In tanti lo vogliono. Quale futuro per il centrale romano?

La Roma aspetta e… spera in Hummels

Il suo nome accenderà il mercato. La Juventus, e Thiago Motta, vorrebbero subito Riccardo Calafiori a Torino. Il Bologna di Saputo vorrebbe tenerlo, oppure mandarlo ovunque meno che nella capitale sabauda. Bologna, ed il Bologna, non hanno mai amato la Juventus, dov’è la novità?, e dopo la scelta di Thiago Motta di andare a Torino in Emilia ‘se la sono segnata’.

E se non sarà la Juventus, quale il futuro approdo per il centrale mancino? Ci viene in soccorso Patrick Berger, di SkySportDE, che ha pubblicato un post riguardante ‘anche’ Riccardo Calafiori: “Il Bayer Leverkusen ha chiesto informazioni su Mats Hummels. Ma finora non ci sono stati colloqui con Hummels. Anche la stella dell’Italia Riccardo Calafiori (Bologna) è candidato per il Werkself“. Sempre secondo Patrick Berger Hummels vorrebbe lasciare la Bundesliga e vivere una nuova esperienza in un altro campionato. Musica per le orecchie della Roma che da tempo ha posato occhi, ed attenzioni, sul 35enne centrale campione del mondo con la Germania nel 2014. A questo punto la concorrenza per la società giallorossa potrebbe arrivare da altri club italiani, quali l’Inter ed il Milan. La Roma, De Rossi e Ghisolfi, però, non mollano l’ambita preda tedesca.