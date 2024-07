Kvaratskhelia alla Juventus: ha già scaricato il Napoli

Kvaratskhelia alla Juventus, bomba clamorosa che stravolge il mercato italiano. Contatti con i bianconeri proprio in queste ore. Cosa sta succedendo

Nonostante sia arrivato Antonio Conte sulla panchina, che diciamolo chiaramente, è una garanzia di investimenti ed è uno che porta sempre i risultati, ci sono almeno un paio di situazioni al Napoli che devono essere risolte. Non tendendo in considerazione quella che riguarda Osimhen, l’attaccante nigeriano in uscita.

Parliamo intanto di Di Lorenzo, il capitano che aveva chiesto tramite il suo agente di andare via, che però si starebbe convincendo a restare alla corte di Conte. Se ne riparlerà anche nelle prossime settimane, ma la sensazione è che le cose si siano messe a posto per gli azzurri. Cosa che invece, dopo il blitz in Germania che non ha portato i suoi frutti, non è successo per Kvara. E la bomba l’ha lanciata Momblano su Juventibus.

Kvaratskhelia alla Juventus, il padre ha chiamato Giuntoli

Il sogno di Giuntoli sarebbe quello di andare a prendersi Kvara, appunto. Con il padre che starebbe flirtando con la Juventus. “Il grande sogno proibito di Giuntoli è Kvara, che ha rifiutato la proposta di rinnovo di 5 milioni annui messi sul piatto dal Napoli. Il papà di Kvara si fa vivo con Giuntoli un giorno sì e l’altro no perché troverà occupato” ha chiuso ridendo. Insomma, sarebbe qualcosa di davvero clamoroso.

Certo, i dubbi sulla fattibilità di questa operazione ci sono e non sono pochi. Il primo è relativo alla questione economica: il Napoli chiede tantissimi soldi per il proprio giocatore e la Juventus ha deciso in questo momento di investire verso altre strade, con i centrocampisti centrali nel mirino e che ormai sembrano chiusi. E poi c’è anche la questione “opportunità”: una squadra come il Napoli non può cedere il suo miglior elemento ai bianconeri. Potrebbe esserci una vera e propria rivolta, ovviamente calcistica, contro la società. Quindi sì, il sogno c’è, però è di difficile realizzazione.