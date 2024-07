La Roma mette la freccia, ‘nuovo’ accordo in Premier League

Calciomercato Roma, nuovo ‘accordo’ per il rinforzo dalla Premier League: gli ultimi aggiornamenti.

Continuano i lavori ai piani alti di Trigoria, paragonabile in questa fase ad una sorta di cantiere in piena costruzione ma vantante, comunque, delle fondamenta più che solide. A dirigere le varie operazioni, ovviamente, non può che figurare Florent Ghisolfi, direttore sportivo approdato dalla Ligue 1 ormai più di un mese fa e nel pieno di una fase di valutazioni e ponderazioni volte ad accontentare Daniele De Rossi.

Quest’ultimo, una volta aver visto partire in modo definitivo elementi a scadenza contrattuale quali Rui Patricio o Spinazzola, attende i primi e concreti rinforzi, volti non solo ad ovviare alle diverse partenze già concretizzatesi o prossime all’attualizzazione. Oltre a colmare il vuoto numerico e tecnico lasciato da chi fosse ormai da tempo destinato a lasciare Trigoria, Ghisolfi e colleghi dovranno cercare di lavorare anche per limare qualitativamente la rosa, intervenendo soprattutto in quelle zone di campo che abbiano palesato le maggiori defezioni nel corso del recente passato.

Calciomercato Roma, prestito con riscatto per Sergio Gomez: le ultime

Per tale motivo, dunque, oltre ai tanti dossier aperti per la regione avanzata di campo e una mediana che potrebbe presto veder approdare Enzo Le Fée, anche la difesa meriterà non pochi accorgimenti. Oltre a garantire una valida alternativa a Mile Svilar, ormai ben lungi dal ricoprire il ruolo di secondo portiere, andranno attesi aggiornamenti sulla vicenda Smalling e sulla questione Llorente.

Il difensore inglese, reduce da una stagione tutt’altro che encomiabile, è ad un anno dalla scadenza, mentre il termine del prestito del difensore spagnolo costringerà gli addetti ai lavori a nuove valutazioni anche in questo senso. Il tutto, poi, senza dimenticare delle fasce, con un Karsdorp non più destinato a far parte della rosa e un Celik che, da solo, non può essere una garanzia per la fascia destra.

Situazione non dissimile a sinistra, dove i recenti monitoraggi per assicurare un valido compagno ad Angelino hanno portato a Sergio Gomez del Manchester City. Il laterale di Guardiola potrebbe lasciare i Citizens, previa un’intesa tra le parti che, fino a qualche ora fa, pareva però aver portato ad un rallentamento della trattativa. Le ultime di Sky Sport, per ora, possono invece far quantomeno lasciar intendere come ci sia stato un passo in avanti. Sull’asse Italia-Inghilterra, infatti, si sta lavorando ad un prestito con obbligo di riscatto, che per ora non permette, però, di registrare un accordo sulla percentuale di presenze da rispettare per assicurare il certo riscatto del giocatore spagnolo, graditissimo a De Rossi.