Portano Vlahovic via dalla Juventus: le cifre fugano ogni dubbio

Calciomercato Juventus, il futuro di Vlahovic potrebbe essere lontano da Torino: l’indizio sta prendendo il volo. Ecco tutti i dettagli

Archiviato un Europeo che non lo ha visto assolutamente protagonista, Dusan Vlahovic ricaricherà le pile per l’inizio di una stagione che si preannuncia piuttosto importante per la sua crescita. L’attaccante della Juventus, però, continua ad essere al centro di insistenti voci di calciomercato.

La maggior parte delle indiscrezioni relative al numero 9 bianconero, infatti, concerne la questione legata al suo rinnovo di contratto con la ‘Vecchia Signora’. Fino a questo momento, infatti, Vlahovic ha rispedito al mittente la prima proposta messa sul piatto dalla Juventus di un prolungamento con annessa spalmatura. Sebbene l’ex attaccante della Fiorentina abbia più volte ribadito la sua volontà di restare a Torino, il mancato rinnovo potrebbe rimetterne clamorosamente in discussione il futuro. Anche se fino a questo momento non sono arrivate proposte concrete sulla scrivania di Cristiano Giuntoli, non è escluso che qualcosa per Vlahovic possa muoversi nel corso delle prossime settimane.

Calciomercato Juventus, Vlahovic al Napoli: la posizione dei bookmakers

Come spesso avviene in questo genere di circostanze il comportamento dei bookmakers non è affatto trascurabile. A tal proposito un dato merita di essere attenzionato in quanto – se confermato – foriero di clamorosi sviluppi.

I betting analyst di Sisal, infatti, quotano a 12 volte la posta l’ipotesi di un trasferimento di Dusan Vlahovic al Napoli. Con il futuro di Osimhen ancora tutto da scrivere, secondo gli scommettitori gli Azzurri potrebbero ripiegare sull’attaccante della Juventus per rinforzare il reparto da consegnare ad Antonio Conte. Allo stato attuale della situazione, però, si tratta soltanto di una suggestione. Il neo ds del Napoli Manna sta valutando altri profili per l’eventuale dopo Osimhen: uno su tutti quel Romelu Lukaku il cui contratto con la Roma è scaduto soltanto qualche giorno fa. Molto più probabile, invece, che il Napoli possa entrare nell’ordine di idee di affondare il colpo per un altro juventino. Anche in questo caso gli intrecci con i giallorossi non mancano. Stiamo parlando ovviamente di Federico Chiesa, per il quale la Roma ha già avuto modo di effettuare dei sondaggi esplorativi.