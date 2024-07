Accordo a titolo definitivo: Roma bruciata sul tempo

Ecco le ultime su uno dei calciatori cerchiati in rosso nel taccuino di Florent Ghisolfi per dare vita alla necessaria rivoluzione estiva

Il calciomercato della Roma dovrà necessariamente far fronte ad una serie di partenze previste nel corso dei prossimi giorni, ma soprattutto Ghisolfi e Ricchio dovranno fare attenzione a colmare entro il 30 Agosto (data del termine della sessione estiva di calciomercato) quelle lacune con cui Daniele De Rossi farebbe fatica a convivere nel corso della prossima stagione.

Oltre alle partenze vi sono da considerare le esigenze del comandante di Ostia, che differiscono di parecchio da quelle di José Mourinho, sulle quali Tiago Pinto aveva assemblato la rosa che il nuovo direttore tecnico francese si trova a dover smantellare.

Una delle poche richieste che DDR ha esplicitato in pubblico riguarda quella fantomatica e necessaria revisione delle fasce, che nel corso della prossima stagione dovrebbe permettere all’ex capitano giallorosso di applicare a pieno le proprie velleità tecnico-tattiche. Occorrono dunque svariati innesti sia in termini di esterni difensivi che offensivi e, in tal senso, emergono spiacevoli aggiornamenti in merito ad uno dei profili più ambiti dai vertici capitolini.

Gomez promesso al Real Sociedad: Ghisolfi a mani vuote

Una delle figure più chiacchierate delle scorse settimane tra i vicoli della città eterna è senza dubbio quella di Sergio Gómez, giovane terzino sinistro del Manchester City su cui i giallorossi avevano posato lo sguardo con convinzione. Si tratta di un terzino rapido, agile e tecnico, la cui versatilità avrebbe di certo giovato a De Rossi, il quale avrebbe potuto schierare Gómez anche a centrocampo o, addirittura, sperimentarne le doti offensivo come esterno.

I cityzens sono intenzionati a cedere il giovane (classe 2000) spagnolo per una cifra intorno ai 10 milioni di euro, il che parrebbe coincidere con le esigenze del portafoglio di Ghisolfi. Tuttavia, secondo quanto riportato da relevo.com, pare che lo spagnolo ormai vicino al Real Sociedad, la cui dirigenza si sarebbe portata avanti nelle trattative con il City. Ecco dunque che tra le due società parrebbe esserci un accordo che prevede il passaggio del 75% del cartellino del calciatore per un costo di 9 milioni di euro.