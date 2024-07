Calciomercato Roma, affare ‘gigantesco’ in attacco: c’è la clausola

Calciomercato Roma, affare ‘gigantesco’ con la clausola: ecco gli ultimi aggiornamenti.

Numerose questioni continuano a tenere impegnato Ghisolfi, da circa un mese arrivato a Roma e da tempo consapevole dei parametri da osservare e delle finalità da rispettare per accontentare i Friedkin, da un lato, e Daniele De Rossi, dall’altro. La strada tracciata, come più volte detto, continua ad essere quella di un compromesso che consenta al tecnico di poter contare su una rosa riqualificata e rimodernata, parallelamente ad un modus operandi che tenga conto dei margini di manovra concessi al club.

A differenza degli ultimi anni, i Friedkin parrebbero poter disporre di maggiori concessioni di investimento, al netto dell’ennesimo mancato approdo alla Champions League che, in un modo o nell’altro, continuerà ad essere una discriminante della quale tenere conto ai piani alti di Trigoria. Qui, intanto, le valutazioni degli addetti ai lavori e del su citato DS interessano e abbracciano plurime questioni, interessando anche quel fronte offensivo destinato ad andare incontro a non pochi cambiamenti.

Calciomercato Roma, il Villarreal chiede la clausola per Sorloth

La pista più calda, da quest’ultimo punto di vista, resta quella che porta a Federico Chiesa, vero grande obiettivo di calciomercato, seppur inserito in una lista che, considerando anche altri reparti, è tutt’altro che esigua per Ghisolfi e gli altri professionisti giallorossi. Per questi, in particolar modo, resta da capire, tra le varie, in che modo risolvere la questione centravanti, alla luce della sortita di Lukaku.

Il riscatto del belga, stando alle condizioni attuali del Chelsea è a dir poco complicato, con la Roma che, dunque, si muove già da tempo su tanti altri scenari. Tra questi, nelle ultime ore, è emerso nuovamente quello di Alexander Sorloth, gigante del Villarreal reduce da una stagione conclusa con 26 gol e 6 assist. Un metro e novantacinque di altezza, il bomber del Villarreal, stando alle ultime informazioni di Gianluca Di Marzio, costa, però, non poco.

Gli spagnoli, infatti, chiedono i 38 milioni di euro previsti dalla clausola per liberare il norvegese, che vanta in carriera la militanza presso nobili campionati del nostro continente, dalla Premier alla Bundes, passando per Eredivisie e Liga. Che sia giunto il momento della Serie A? Seguiranno aggiornamenti.