Chiesa-Roma, la Juve fissa il prezzo: summit capitale già avvenuto

Calciomercato Roma, prezzo fissato per Chiesa: la Juventus ha già deciso. Incontro già avvenuto nella Capitale.

Il nome di Federico Chiesa continua ad essere uno dei più caldi e intriganti di questa campagna di calciomercato. L’area di grandi cambiamenti che sta toccando il mondo Roma, infatti, ha portato l’esterno della Juventus a rappresentare un obiettivo sempre più concreto per Ghisolfi e colleghi, soprattutto alla luce della non meno dinamica e cangiante aria che si respira alle latitudini torinesi.

Qui, il percorso di rivoluzione è iniziato già a maggio, all’indomani di quella vittoria in Coppa Italia che, come si ricorderà, generò la frattura totale tra Allegri e il mondo bianconero tutto, a partire dal deterioramento del rapporto tra il mister toscano e Cristiano Giuntoli, fin qui fautore di un corpo di cambiamenti di non poco conto. Tra questi, oltre alle grandi novità che l’ex Napoli sta apportando soprattutto nella regione mediana, si segnala anche la su citata situazione Chiesa, vantante in questo momento tutti i presupposti per portare ad un allontanamento tra le parti nel corso di quest’estate.

Calciomercato Roma, la Juve ha fissato il prezzo fissato per Chiesa

La scadenza contrattuale fissata al prossimo anno e le mancate intese per prolungare un rapporto non più stabile e felice come un tempo sono solo alcuni dei fattori che parrebbero lasciar propendere per un’ipotesi di separazione tra le parti, fino a qualche tempo fa scarsamente considerabile, alla luce del valore del giocatore e della sua centralità nei dettami tattici di Allegri.

La presenza di Thiago Motta avrebbe rimescolato non poco le carte in tavola, portando il figlio d’arte ad essere considerato un elemento sacrificabile, anche per motivi tecnico-tattici, oltre che contrattuali. Non pochi se ne sono accorti, come ben ci ricordano gli interessamenti della Roma e di un Napoli che, seppur con meno veemenza in quest’ultima parentesi, continua ad essere tra le interessate al giocatore.

Sulla questione, in queste ore, arrivano intanto aggiornamenti di non poco conto, come riferisce Alfredo Pedullà. La Juventus, infatti, avrebbe fissato il prezzo per Chiesa, una cui partenza da Torino sarà possibile solo previo versamento di 20 milioni di euro più bonus nelle casse bianconere. La situazione resta in pieno divenire: intanto, l’agente Ramadani, secondo la medesima fonte, è stato nella Capitale in questi giorni. Seguiranno aggiornamenti.