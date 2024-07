Colpo oltreoceano per il vice Svilar, sorpresa Roma: De Rossi ha scelto lui

La Roma di Florent Ghisolfi e Daniele De Rossi si prepara ad entrare nel vivo del calciomercato estivo. Pronto un colpo a sorpresa

Nel corso delle prossime settimane la Roma di Daniele De Rossi e Florent Ghisolfi dovrà necessariamente chiudere un gran numero di operazioni per sopperire alle numerose partenze e ad un necessario restyling della rosa.

Il gruppo raccolto da Daniele De Rossi si è dimostrato compatibile soltanto a tratti con l’idea di gioco che DDR ha sviluppato nella preparazione compiuta per divenire allenatore e, adesso, il nuovo direttore tecnico francese potrà sfruttare la sessione estiva e gli svariati addii per plasmare un organico intorno alle velleità tecnico-tattiche di DDR.

Non vi è reparto che non necessiti di attenzione da parte di Ghisolfi e Ricchio, i quali, oltre alle rinomate urgenze in termini di linea difensiva e reparto offensivo, dovranno anche assicurare al comandante di Ostia un vice Svilar all’altezza, in particolare dopo la partenza di Rui Patricio.

De Rossi richiede Esteban Andrada come vice Svilar

Nelle ultime ore è emersa un’indiscrezione relativa ad un tentativo della Roma per portare Esteban Andrada nella città eterna. Si tratta dell’estremo difensore classe ’91 del Monterrey Soccer Club, ovvero una delle società più ricche e rinomate della massima lega messicana.

Vi chiederete come mai i giallorossi abbiano attraversato l’oceano per trovare un degno vice Svilar e la risposta è piuttosto semplice: Andrada ha condiviso lo spogliatoio proprio con Daniele De Rossi nella breve parentesi consumata nel 2018 con il Boca Juniors. Il suo club di appartenenza sarebbe intenzionato a trattenere l’argentino, ma, secondo quanto riportato da telediaro.mx, la recente offerta dell’AS Roma potrebbe complicare ulteriormente un rinnovo che già faticava ad arrivare.