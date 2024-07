“Come la Juventus”: penalizzazione choc per altre tre big con un annuncio che prende di mira Fabio Paratici. Cosa sta succedendo

Il Fair Play Finanziario, soprattutto in Premier League, potrebbe creare delle vittime importanti nei prossimi mesi. Se lo scorso anno sia l’Everton che il Nottingham hanno pagato con dei punti di penalizzazione, adesso la stessa sorte, o quasi, potrebbe toccare a due big del massimo campionato inglese. Forse a tre.

Sappiamo benissimo, intanto, che il Chelsea è una di quelle società messe sotto la lente d’ingrandimento da chi gestisce il campionato; così come lo sarà il Manchester City nei prossimi mesi quando, a detta di molti, dovrebbe iniziare il processo contro la squadra allenata da Guardiola per una presunta violazione di oltre 100 regole del FPF. Insomma, un giro di vite incredibili che potrebbe riguardare anche l’Aston Villa. O almeno così viene spiegato a FootballInsider dall’esperto di finanza Stefan Borson, che ha messo in mezzo anche la Juventus.

“Come la Juventus”: ecco cosa sta succedendo

“Il grande problema qui è simile alla situazione della Juventus di un paio di anni fa, dove si sono scambiati i giocatori tra loro e il Barcellona e c’erano anche un paio di altri accordi”. Nel calderone, oltre le squadre citate prima, c’è finito dentro pure il Newcastle, e il discorso del City non è stato preso in considerazione. Si tratterà di qualcos’altro.

“Avrebbero potuto benissimo stare bene in quello scenario, se non fosse stato per il fatto che hanno dovuto rivelare i documenti alle autorità. Alcuni di quei documenti divulgati – ha spiegato l’esperto – dicevano specificamente che gli swap erano progettati per aggirare il fair play finanziario e le leggi sull’ammortamento. La squalifica mondiale di Paratici – ha chiuso – è in parte legata ai suoi appunti scritti a mano su carta intestata alla Juventus, in pratica dicendo che i prezzi erano gonfiati”. Certo, c’è da dire che si tratta solamente di supposizioni al momento e niente di più. Però il rischio che qualcosa possa venire fuori in Inghilterra esiste. E questo potrebbe portare ad un terremoto incredibile.