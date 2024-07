Dalla Juve alla B: firma anti Roma

Dalla Juventus alla Serie B, ecco la firma anti-Roma che contraddistingue questa parentesi di calciomercato.

La campagna acquisti estiva prende ormai sempre più piede e forma, con l’evolversi di situazioni e scenari che, fin qui, hanno saputo regalare emozioni e non poche novità presso numerose realtà e squadre, non solo in quel di Trigoria. Gli addetti ai lavori del mondo Roma, come tanti altri, sono nel pieno di una fase di valutazione in grado di abbracciare una pluralità di questioni, legate sia alle entrate che alle uscite.

Il calciomercato, da sempre, soprattutto in realtà come quella giallorossa, ha portato dirigenze e proprietà a creare e cercare i giusti compromessi tra gli aneliti al rinforzo della rosa e le opportunità finanziarie concesse ai club, come ben ci ricordano anche le recenti gestioni da parte di Pinto e predecessori, che hanno sempre dovuto anteporre le uscite alle nuove firme.

Calciomercato Roma, Cherubini gratis al Frosinone

Questa volta, pur registrandosi la triste costante di un mancato approdo in Champions League, la Roma parrebbe poter vantare, comunque, maggior margine di manovra, con Ghisolfi e colleghi chiamati ad un lavoro ben calibrato e ponderato, che ben consenta di sfruttare le risorse dei Friedkin per accontentare le richieste ben mirate di De Rossi.

I nomi più caldi, per ora, restano relegati soprattutto al fronte offensivo, alla luce della necessità di mettere nelle mani del tecnico un bomber degno di ovviare alla ormai quasi certa sortita di Lukaku, parallelamente all’approdo di elementi che, come Chiesa o simili, aumentino la quantità e la qualità degli strappi nelle ultime regioni di campo. L’inizio del mese di luglio, dunque, potrebbe anche questa volta generare un’entrata concreta nel vivo di trattative e scenari, senza, però, archiviare il su citato scenario relativo alle uscite che, prossimamente, potrebbe portare un giocatore della Roma in Serie B, seppur non lontano dalla Capitale.

Trattasi di Luigi Cherubini, classe 2004 finito nel mirino della Juventus a gennaio, prima che le problematiche al ginocchio facessero arenare la trattativa. Da qualche giorno svincolato e non più sotto contratto con la Roma, Cherubini sarebbe finito nel mirino del Frosinone, con una firma con in Ciociaria ormai sempre più vicina.