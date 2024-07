Chiesa alla Roma, la Juve fissa il prezzo

Ecco le ultime in merito alla fantomatica operazione che coinvolge Federico Chiesa e la Roma di Daniele De Rossi

L’affare Chiesa-Roma è senza dubbio alcuno una delle possibili operazioni più chiacchierate delle ultime settimane, durante le quali i tifosi giallorossi hanno disperatamente tentato di comprendere le possibilità economiche della propria squadra del cuore, ma anche e soprattutto il prezzo a cui la Vecchia Signora è disposta a cedere il figlio d’arte ex Fiorentina. A calciomercato aperto parrebbe che Giuntoli e colleghi abbiano finalmente individuato il prezzo reale a cui sarà possibile far partire il numero 7 bianconero, il cui contratto scadrà a giugno 2025.

La scadenza del contratto obbliga sostanzialmente Motta e Giuntoli a “liberarsi” del talento azzurro entro questa sessione di mercato, dato che è improbabile che gennaio qualcuno piomberà su Chiesa con decine di milioni di euro in più rispetto alla cifra chiacchierata negli scorsi giorni. L’Europeo non propriamente luccicante (anche se verrebbe da chiedersi chi, escluso Donnarumma e a tratti Barella, abbia brillato) di certo non aiuta la Vecchia Signora ad alzare il prezzo e, dal canto suo, la Roma non può che sperare che il prezzo di listino di 40 milioni subisca una rapida revisione.

La Vecchia Signora fissa il prezzo: 25 milioni per Chiesa

Inutile nasconderselo: a Daniele De Rossi Federico Chiesa serve… di certo più di quanto serva a Thiago Motta. Basti considerare che il nuovo allenatore della Juventus avrebbe da subito manifestato una certa perplessità nei confronti di Chiesa, le cui caratteristiche non si sposerebbero a meraviglia con quanto Motta desidera dai propri esterni offensivi.

L’ex tecnico del Bologna aspira infatti a calciatori più propensi alla costruzione tra le linee e, dunque, dotati di una qualità tecnica superiore a quella mostrata nel corso degli anni da Chiesa.

Al contrario, a DDR occorre esattamente ciò che offre il diamante della Juventus (ovvero tanta velocità palla al piede, ricerca spasmodica del dribbling e tante soluzioni in fase di sovrapposizione), anche perché di qualità tra le linee, con Pellegrini e Dybala, ce ne è anche troppa.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano nel corso della mattinata, pare che la Vecchia Signora abbia fissato la cifra a partire dalla quale verranno considerate offerte per il numero 7, il quale avrebbe il desiderio di rimanere nel bel paese. L’asticella è fissata a 25 milioni di euro, ovvero una cifra innegabilmente importante per le casse giallorosse, ma senza dubbio raggiungibile da Ghisolfi & co.