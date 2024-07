Coppa Italia 2024/25, UFFICIALE: il tabellone della Roma

Tabellone UFFICIALE Coppa Italia, regolamento confermato e avversarie della Roma: ecco gli ultimi aggiornamenti.

L’evoluzione e lo svolgimento di un calciomercato come al solito in grado di regalare grandi emozioni e novità non sta certamente impedendo di proiettare la propria mente già agli impegni della prossima stagione, meno lontana del previsto e destinata a distinguersi per un corpo di cambiamenti di non poco conto, relativi alla campagna acquisti ma anche ai tanti altri aspetti che, non solo in casa Roma, hanno contraddistinto questo primo trascorso estivo.

Basti pensare alle numerose sovversioni in panchina e alle consequenziali novità di calciomercato, strettamente legate alle ben precise richieste di allenatori da poco arrivati presso piazze più e meno importanti del nostro campionato. Queste ultime ore, però, hanno saputo regalare anche emozioni e discussioni, sancendo di fatto una sorta di vera e prima propria catalisi di quello che sarà il prossimo campionato. In casa Roma, in particolar modo, non sono mancate lamentele e stupori per l’ennesima serie di big match sanciti dalla casualità del calendario in una fase delicatissima della stagione.

Tabellone Coppa Italia,

Come accaduto già diverse volte (per non dire troppe) nel recente passato, anche il prossimo anno la squadra giallorossa si troverà potenzialmente coinvolta in un tour de force di grande dispiego mentale e fisico in una parentesi stagionale che potrebbe essere molto importante anche per le competizioni europee.

A ciò, poi, bisogna aggiungere anche l’aggiornamento ufficiale relativo alla Coppa Italia, competizione dove da tempo la Roma non riesce ad arrivare in fondo, incoerentemente rispetto ad una tradizione e un passato che avevano visto De Rossi (allora ancora in campo e non in panchina) togliersi belle soddisfazioni. Con una nota ufficiale, la Lega ha annunciato il tabellone e i potenziali incroci derivanti per la coppa nazionale, con la conferma del medesimo regolamento degli scorsi anni, che continuerà a vedere iniziare la manifestazione a 44 squadre.

La Roma figura al lato destro del tabellone e potrà incontrare agli ottavi di finale una tra Genoa, Reggiana, Como e Sampdoria. Dopo di che, le insidie maggiori di un eventuale proseguimento registrano il nome del Milan all’altezza dei quarti di finale e di Lazio, Inter o Napoli per le semifinali. Questo, intanto, il tabellone completo.

https://img.legaseriea.it/vimages/668818be/5%20-%20Tabellone%20Coppa%20Italia%20Frecciarossa%202024-2025.pdf