Chiesa alla Roma, accordo totale con la Juventus: cifre svelate

Emergono clamorosi sviluppi in merito alla chiacchieratissima operazione che vede coinvolte la Roma di Daniele De Rossi e la Juventus di Motta

Il calciomercato nostrano è pronto ad entrare nel vivo della sessione estiva, durante la quale vi saranno violenti ribaltoni in termini di rose.

Le principali rivali dell’Inter di Simone Inzaghi non hanno alcuna intenzione di lasciare nuovamente strada libera alla corazzata nerazzurra che nel corso della stagione appena conclusasi ha letteralmente passeggiato tra le macerie dei club più blasonati della Serie A e, per farlo, occorrerà fornire ai nuovi allenatori scelti (Milan, Juventus, Roma, Lazio e Napoli hanno tutte cambiato il proprio staff in panchina) il materiale più adeguato alle rispettive esigenze.

In tal senso appare impossibile non soffermarsi sull’affare Chiesa-Roma, che da settimane sta letteralmente monopolizzando le discussioni consumate tra i vicoli della città eterna.

Il figlio d’arte genovese possiede piuttosto sorprendentemente tutte quelle caratteristiche richieste più volte, anche pubblicamente, da Daniele De Rossi: rapidità nel breve e nell’allungo, ricerca della profondità, un certo gusto del gol e, soprattutto, la propensione alle tanto chiacchierate sovrapposizioni richieste da DDR ai propri esterni offensivi.

Insomma… al Comandante di Ostia il trasferimento del numero 7 bianconero in terre capitoline appare a dir poco succulento, in particolare considerando un prezzo pesantemente mutilato da una stagione giocata a corrente alternata (per via dei postumi del doppio infortunio al legamento), dal contratto in scadenza nel 2025 e da un Europeo indubbiamente opaco.

Raggiunto accordo tra Roma e Juve, ma Chiesa vuole la Champions. Ritorno di fiamma con il Bayern Monaco?

Le ultime notizie relative all’operazione Chiesa svelano definitivamente i retroscena su cui la gran parte della tifoseria giallorossa si è interrogata nelle scorse settimane. Difatti, secondo quanto riportato da Paolo Assogna a Radio Mana Mana, la Roma e la Vecchia Signora avrebbero definitivamente raggiunto un accordo in merito al trasferimento, che si attesterebbe intorno ai 20 milioni di euro.

Tuttavia vi sarebbe un ostacolo piuttosto ingombrante a complicare il trasferimento: il giornalista di Sky Sport avrebbe riferito che il talento ex Fiorentina non sarebbe affatto convinto della destinazione romana, a causa della mancata qualificazione dei giallorossi alla Champions 24/25.

È proprio in quest’ottica che, vista la penuria di interesse che i club italiani hanno manifestato per il numero 7, le voci delle ultime ore relative al rinnovato interesse del Bayern Monaco rischiano di fare rumore tra i vicoli della capitale. La revisione del prezzo e la persistente ricerca di ali da parte dei tedeschi potrebbe sposarsi con sorprendente precisone all’esigenza del figlio di Enrico.