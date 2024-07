Fiato sospeso Roma, blitz a Milano per Chiesa

Si è tenuto nelle scorse ore un summit di mercato per discutere il futuro di Federico Chiesa: ecco cosa è emerso

Legato alla Juventus da un contratto in scadenza nel 2025 che non è stato ancora rinnovato, Federico Chiesa continua ad essere uno dei centri nevralgici della sessione estiva di calciomercato della Roma.

Pur non avendo ancora avanzato offerte ufficiali alla Juventus per anticipare i tempi dell’operazione, i giallorossi stanno continuando a monitorare con attenzione l’evolvere delle situazione relativa al figlio d’arte. Passi in avanti per il rinnovo del suo contratto in scadenza con la ‘Vecchia Signora’ non sono stati registrati, anzi. Dai contatti dei giorni scorsi è emersa una distanza sempre più difficile da colmare tra le parti. Memorizzata la non incredibilità a fronte di offerte giudicate congrue, Chiesa ha cominciato a guardarsi intorno alla ricerca della soluzione più congeniale per il suo futuro. La candidatura della Roma è quella attualmente più calda, ma molto dipenderà dalla posizione della Juventus.

Calciomercato Roma, incontro a Milano tra Giuntoli e Ramadani

A tal proposito, come riferito da Sky Sport, nelle scorse ore sarebbe andato in scena un incontro tra l’agente di Chiesa e Cristiano Giuntoli. Un summit tra le parti per provare a fare il punto della situazione e trovare un punto d’unione in vista delle prossime mosse.

Il confronto tra il football director della ‘Vecchia Signora’ e Ramadani non ha comunque portato ad aggiornamenti significativi. In assenza di sviluppi concreti, lo scenario per il futuro di Chiesa resta dunque sostanzialmente bloccato. Terminato un Europeo che non lo ha visto protagonista, Chiesa si prenderà del tempo per capire il da farsi e valutare con attenzione le offerte che arriveranno sulla sua scrivania. Dal canto suo la Roma non molla la presa sul gioiello della Juventus, chiamato a sciogliere le riserve sul suo futuro.