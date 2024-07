Vuole solo la Roma: De Rossi ha dato l’ok

Lo stesso Daniele De Rossi ha dato il suo via libera per quanto riguarda la decisione presa da un calciatore.

La Roma giocherà in trasferta la prima giornata di campionato. Il sorteggio del prossimo campionato di Serie A di mercoledì scorso, infatti, ha regalato agli uomini di Daniele De Rossi la partita all’Unipol Domus contro il nuovo Cagliari di Davide Nicola.

Tuttavia, una volta archiviato il calendario, la luce dei riflettori in casa giallorossa si è spostata di nuovo verso le trattative di calciomercato. Florent Ghisolfi, infatti, è in queste settimane al lavoro per rafforzare la Roma. L’obiettivo del nuovo direttore sportivo giallorosso è ovviamente quello di acquisire le prestazioni di giocatori che si sposino al meglio con le richieste di Daniele De Rossi.

Intorno alla Roma, infatti, stanno circolando tanti nomi in entrata, e in più ruoli. La squadra giallorossa, di fatto, ha bisogno di nuovi calciatori in quasi tutti i reparti per tornare ad essere competitiva per terminare il prossimo campionato tra le prime quattro. Tuttavia, in attesa di ulteriori aggiornamenti dal mercato in entrata, per De Rossi ci sono delle novità che riguardano un possibile addio.

Bove non vuole lasciare la Roma: anche De Rossi è per la permanenza del giocatore

Secondo quanto raccolto dalla redazione de ‘IlRomanista’, nonostante la sua voglia di restare ancora nella Roma, Edoardo Bove è sulla lista dei giocatori che potrebbero essere ceduti in questa sessione estiva di calciomercato.

Daniele De Rossi vorrebbe trattenere il centrocampista, ma quest’ultimo potrebbe essere ceduto per avere più risorse economiche in sede di calciomercato. Anche perché un suo addio porterebbe un’importante plusvalenza nel prossimo bilancio della Roma. Su Bove, almeno per il momento, si è fatta avanti solo la Fiorentina che, però, si è limitata a compiere solo un sondaggio.