Hanno fatto felice Ghisolfi: annuncio UFFICIALE

Ghisolfi era all’aeroporto di Fiumicino in attesa dell’arrivo di Le Fée: ecco le sue prime parole da quando è il Ds della Roma

Enzo Le Fée è atterrato a Fiumicino e ad attenderlo c’era Ghisolfi, il nuovo direttore sportivo della Roma, alla sua prima uscita “ufficiale” da quando ha preso il posto di Tiago Pinto.

E i giornalisti presenti, come potete vedere nel video che abbiamo pubblicato sulle nostre pagine social, sono riusciti a strappare una battuta al francese che era in attesa del connazionale. Niente di particolare, è evidente, ma è pur sempre un inizio in attesa di quella che potrebbe essere anche una presentazione ufficiale.

“Penso che voi siate qui per accoglierlo e questa è una cosa molto buona per la Roma. Ora vi lascio accoglierlo” le parole di Ghisolfi a Fiumicino. Sorridente, e forse nemmeno se lo aspettava che ci fossero dei cronisti per il 24enne arrivato dal Rennes e che oggi dovrebbe subito svolgere le visite mediche. Insomma, almeno abbiamo sentito la voce di Ghisolfi dopo i raduno di ieri durante il quale è spuntata anche qualche foto del dirigente che i Friedkin hanno deciso di prendere per i prossimi tre anni.