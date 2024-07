Nuovo bomber Roma, Ghisolfi all’assalto: ha incantato all’Europeo

Calciomercato Roma, dopo il colpo Le Fée, atteso oggi nella Capitale, i giallorossi sono alla ricerca dell’attaccante. Non solo Sorloth nel mirino

Preso Enzo Le Fée, che oggi sarà a Roma per le visite mediche, adesso nella testa di Ghisolfi c’è come obiettivo l’attaccante: i giallorossi sono orfani di Lukaku e Azmoun, che non sono stati riscattati, e hanno bisogno di un elemento in grado di garantire reti e chili lì davanti.

Il nome che piace è quello di Sorloth, come sappiamo: il Villarreal chiede 38milioni di euro che è la clausola rescissoria, ma si potrebbe anche chiudere a 30. Serve pazienza, come sappiamo, e come abbiamo anche visto con il centrocampista francese, ma nelle ultime ore, secondo le informazioni che sono state riportate da Il Messaggero in edicola questa mattina, è spuntato un altro nome: un profilo che ha fatto benissimo all’Europeo e che stuzzica dalle parti di Trigoria.

Calciomercato Roma, occhi su Mikautadze

Il nome è quello del georgiano (4 partite e 3 gol all’Europeo), Georges Mikautadze, 23 anni, centravanti del Metz. In 20 presenze nel massimo campionato francese (ha iniziato la stagione in prestito in Eredivisie) ha segnato 13 gol e servito 4 assist. In Germania come detto ha fatto benissimo, e da qui le attenzioni giallorosse, anche se è difficile, si legge ancora, riuscire a superare la concorrenza del Monaco che lo ha messo nel mirino da un poco di tempo e che in questo momento sembra avanti nella trattativa.

Rimane comunque una scia da seguire, anche se come abbiamo capito il nome è quello del norvegese per il quale si cercherà di affondare il colpo nello spazio delle prossime settimane. Magari quando uscirà Abraham da Trigoria: ieri l’inglese si è radunato insieme ai compagni ma non rientra nei piani di De Rossi. Il compito di Ghisolfi è quello di cederlo per trovare quel tesoretto economico che serve per andare a prendere il titolare per l’anno prossimo.