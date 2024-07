Un semifinalista per la Roma: bomber da 10 milioni

Calciomercato Roma, un semifinalista in attacco. I giallorossi sono alla ricerca di un attaccante e lo hanno messo nel mirino

Chiuso il colpo Le Fée, con il centrocampista che arriverà alle 12:30 a Roma e poi andrà a sostenere le visite mediche, adesso De Rossi si aspetta di ricevere nel minor tempo possibile anche l’attaccante, quello che dovrà prendere il posto di Lukaku.

Come spiegato nel corso di questi ultimi giorni, nella mente della Roma il nome c’è, ed è quello di Alexander Sorloth del Villarreal che si potrebbe prendere per 30 milioni di euro. Questa mattina è spuntato anche il nome di Mikautadze, e adesso, secondo le informazioni che sono state riportate da TuttoSport, c’è anche un altro profilo che interessa dalle parti di Trigoria. E si potrebbe prendere con 10 milioni di euro.

Calciomercato Roma, occhi su Weghorst

Wout Weghorst è il nome, e non è nemmeno una novità visto che anche lo scorso anno era stato accostato ai giallorossi. Classe 1992, quindi non più giovanissimo, è rientrato al Burnley dopo un anno in prestito all’Hoffenheim. In Inghilterra non resterà, visto che la squadra proprietaria del cartellino è retrocessa. Quindi si valutano diverse opzioni. Anche se adesso il suo pensiero è ovviamente alla semifinale che l’Olanda disputerà mercoledì contro l’Inghilterra a Euro 2024.

Sull’olandese, che ha un passato anche al Manchester United, però non ci sarebbe solo l’interesse della Roma, ma anche dell’Ajax, che sta pensando seriamente di riportare in Patria il giocatore. Per l’attaccante, comunque, c’è bisogno di aspettare ancora un poco visto che prima Ghisolfi deve cercare di cedere in tutti i modi Tammy Abraham, ieri presente al raduno, ma che non rientra più nei piani della società. Si sfoglia la margherita, insomma. In attesa di capire su chi partirà l’affondo decisivo.