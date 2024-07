Addio Abraham: offerta da 35 milioni in Premier League

Addio Abraham. Il mercato della Roma non vive soltanto di operazioni in entrata. Si guarda anche alle possibili, e probabili, uscite.

La Roma di Daniele De Rossi ha giocato d’anticipo. E’ stata, infatti, la prima formazione di Serie A a radunarsi, dando così avvio alla nuova stagione. Il tecnico giallorosso ha voluto vedere buona parte del suo organico in campo ventiquattro ore prima rispetto al previsto.

Certo è che quella ha davanti ai suoi occhi De Rossi non è, e non sarà, la rosa della Roma 2024-2025. Non può esserlo dal momento che il calciomercato ha appena emesso i suoi primi vagiti. Rimane ancora più di un mese e mezzo di possibili trattative. In entrata ed in uscita. Quello che ha voluto lanciare l’ex Capitan Futuro è, però, un chiaro messaggio ai naviganti. La prossima stagione occorrerà centrare gli obiettivi prefissati senza cali di tensione e, tantomeno, senza accampare scuse di sorta. Qualificazione alla prossima Champions League, fallita l’anno scorso, e la vittoria in Coppa Italia sono obiettivi minimi per una grande squadra. E la Roma è una grande squadra. Punto. Il mercato, però, dovrà fornire i giusti mezzi tecnici per inseguire, e raggiungere, gli obiettivi messi nel mirino.

Tammy Abraham, salta tutto

Florent Ghisolfi ha colpito nella ‘sua’ Ligue 1. Il ds giallorosso ha inseguito e portato a Trigoria Enzo Le Fée, classe 2000, prelevato dal Rennes. Un primo tassello di qualità ed il primo, importante esborso della sessione estiva di mercato della Roma.

La società giallorossa, ovviamente, ha altri colpi da mettere a segno. Fondamentale è cedere per poter poi acquistare. Tammy Abraham è da tempo sul punto di lasciare la Roma. Dalla sua cessione Ghisolfi potrebbe reperire denari utili da reinvestire. Per l’attaccante inglese si è parlato anche di un interessamento della Juventus che lo vedrebbe bene come vice di Dusan Vlahovic. Seguiremo eventuali sviluppi. Nel frattempo, però, l’esperto di mercato Fabrizio Romano ci fa sapere che: “Il West Ham ha già presentato più di un’offerta per John Duràn all’Aston Villa. L’ultima proposta si aggira intorno ai 35 milioni di sterline più una clausola di vendita del 10%. Trattative in corso, condizioni personali già concordate con Duràn“. Il West Ham, in tempi recenti, aveva mostrato interesse nei confronti di Tammy Abraham. Interesse che, stando agli ultimi aggiornamenti di Fabrizio Romano, è decisamente scemato. Probabilmente non una buona nuova per la Roma.