Bancarella giallorossa e giocatori scontenti: Roma già avvisata

Calciomercato Roma, bancarella giallorossa e giocatori scontenti. Il dirigente con le parole ufficiali avvisa i giallorossi. Ecco quello che potrebbe succedere

La Roma, così come abbiamo riportato, nel corso dei giorni scorsi ha messo nel mirino un esterno sinistro italiano. Manca nella truppa di Daniele De Rossi il vice Angelino, e per questo è stato messo sotto i riflettori il profilo di Gallo del Lecce.

C’è differenza per ora tra domanda e offerta, e ci sono anche la parole ufficiali di Corvino, direttore sportivo dei pugliesi, che sono state riportate da Pianete Lecce. Il dirigente ha fatto un quadro sulle cessioni, ha nominato ben cinque giocatori che nello spazio di poco tempo potrebbero lasciare i giallorossi, e tra questi non è stato nominato Gallo, quello appunto nel mirino dei giallorossi in questo caso capitolini. Ovviamente una domanda su altre partenze è stata fatta, e questa è stata la risposta.

Calciomercato Roma, le parole di Corvino

“Non chiedetemi altre operazioni in uscita, attualmente non possiamo né confermare né smentire. Alle volte vengono date per vere notizie che non sono vere. Noi non mettiamo nessuna bancarella. Se il giocatore vuole andarsene ce lo dice ne prendiamo atto. Non possiamo alzare gli stipendi per accontentare chi ambisce ad altro, altrimenti altri calciatori restano male. In passato ho dovuto cercare io l’acquirente di Hjulmand perché dovevamo risolvere una situazione di sostenibilità”.

Insomma, parole abbastanza chiare quelle dette da Corvino che rimane sempre uno dei dirigenti che dice le cose come stanno senza troppi filtri. Ovviamente non si tratta di un’operazione chiusa, né in un modo e nemmeno nell’altro, quindi è assolutamente da attenzionare nel corso delle prossime settimane, per non dire dei prossimi giorni.