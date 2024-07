Dai nerazzurri alla Roma: uscita confermata

Dai nerazzurri alla Roma. Il mercato dei giallorossi si sviluppa a 360°, lasciando aperte tutte le possibilità. Anche quelle che portano a clamorosi ritorni.

Mentre in campo Daniele De Rossi dirige i primi allenamenti della nuova stagione, Florent Ghisolfi è attaccato ala telefono cercando di imbastire trattative a 360°. Il lavoro non manca di certo per una società che ha in programma un profondo cambiamento a livello di organico.

Giovani talenti da inseguire un po’ ovunque, in Italia ed all’estero. Prospetti sui quali non siano ancora caduti addosso gli occhi delle corazzate del calcio europeo. Gioventù, qualità e prezzi modici. Sembra questa la linea che intende seguire la Roma in questa sessione di mercato. Una scelta condivisibile di questi tempi, soprattutto se si considera che la società giallorossa intende inserire diversi nuovi tasselli nel suo organico. Questo, però, non impedisce certo che si guardi verso altre tipologie di giocatori, anche con una carta d’identità che evidenzia una certa esperienza. Oppure giocatori ad un anno dalla scadenza o addirittura dei parametri zero. La priorità è sempre la garanzia di qualità del profilo che si è scelto. E se a Trigoria potranno sbarcare altri profili giovani quali Enzo Le Fée, ciò non esclude l’arrivo di giocatori esperti che già hanno ‘assaporato’ il gusto della nostra serie A.

Ritorno in Italia. Alla Roma?

La Serie A l’ha conosciuta già militando in due formazioni con l’identica maglia. I colori sono il nero e l’azzurro, le due squadre l’Inter e l’Atalanta. Robin Gosens, classe 1994, difensore-centrocampista tedesco dell’Union Berlino, potrebbe ritornare presto a calcare i terreni di calcio italiani.

L’esperto di mercato, Alessio Lento, sul suo profilo X ha comunicato quanto segue: “Gosens-Roma: allo stato attuale, si registrano semplici chiacchierate tra le parti, richieste di informazioni preliminari, e niente di più. L’esterno sinistro resta in uscita dall’Union Berlino“. Sull’esterno mancino si sono posati gli occhi anche della Lazio e del Torino. Pertanto è anche possibile che si scateni un derby di mercato tutto in riva al Tevere. Trattativa comunque non facile poiché il club tedesco vorrebbe rientrare perlomeno dei denari investiti per l’acquisto di Gosens ed anche per le elevate richieste economiche del nazionale tedesco.