Nel segno di Osimhen: Ghisolfi l’ha già comprato

Calciomercato Roma, spunta il nuovo profilo per il bomber. Ghisolfi lo conosce bene e punta a fare un’offerta per il nuovo centravanti

Alla ricerca dell’attaccante. Adesso l’obiettivo di Ghisolfi è quello di regalare a Daniele De Rossi quel centravanti che possa andare a prendere il posto di Romelu Lukaku, ormai tornato al Chelsea.

Di nomi nel corso di queste settimane ne sono usciti parecchi: da Sorloth, che sembra essere l’obiettivo principale, a David, passando per altri profili che la Roma probabilmente segue. A questi, secondo le informazioni che sono state riportate da LaRoma24, se ne aggiunge un altro, che il direttore sportivo giallorosso conosce anche abbastanza bene.

Calciomercato Roma, occhi su Moffi

Il nome nuovo è quello di Terem Moffi, attaccante nigeriano classe 1999 di proprietà del Nizza. L’anno scorso ha segnato 11 gol in 32 presenze servendo anche due assist. Il suo contratto scade nel 2027, e fu proprio Ghisolfi a portarlo nella sua ex squadra, strappandolo al Lorient per 25 milioni di euro. Un’operazione che era stata impostata su un prestito oneroso di 2,5milioni di euro più altri 22,5milioni per il riscatto.

Tenendo presente che forse, secondo le indiscrezioni che circolano da un paio di settimane, sarebbe più o meno questo il budget della Roma per il prossimo attaccante, quella di Moffi è una pista assolutamente da seguire. Dopo Le Fée, insomma, anche un altro rossonero potrebbe prendere la via di Trigoria nel corso delle prossime settimane. Ghisolfi ha deciso, a quanto pare, di andare sull'”usato sicuro”: gente che conosce, che sa bene quello che potrebbe dare, senza fare delle scommesse. Certezze, insomma. E la Roma ha bisogno appunto di una cosa del genere. Moffi infine ha condiviso con Osimhen il percorso nella nazionale nigeriana: sogni insieme, da quando erano nell’under 17 africana. Infatti lo chiama “fratello”.