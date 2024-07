Sì al ritorno immediato: Roma anticipata sul tempo

Sì al ritorno immediato. Porte che si aprono a fronte di altre che si chiudono. Il mercato presenta quotidianamente questi scenari. Anche per la Roma.

Giornali sportivi e siti specializzati lanciano sogni a getto continuo per i milioni di tifosi che non chiedono altro che sognare. E se il calciomercato è da sempre ‘La Fiera dei Sogni’ un motivo ci sarà. Il sogno, però, riguarda solo e soltanto i tifosi. Le società devono badare al concreto, cercando di portare a dama almeno una minima parte delle infinite trattative intraprese.

E mentre l’Inter campione prepara il rinnovo per il suo tecnico scudettato, Simone Inzaghi, la concorrenza affila le unghie in attesa di una stagione di difficili rivincite, vista la forza e l’apparente insuperabilità della corazzata nerazzurra. La Roma, dal canto suo, ha un programma una semi-rivoluzione. L’organico giallorosso ha bisogno di un’iniezione di qualità unita, però anche ad un sostanziale arricchimento ‘quantitativo’ dell’intera rosa. Il direttore sportivo, Florent Ghisolfi, lavora in tutte le direzioni. Intanto ha già portato a casa un grande colpo. Dalla Ligue 1, campionato che conosce meglio di chiunque altro, il ds giallorosso ha ‘prelevato’ Enzo Le Fée, centrocampista francese del Rennes, classe 2000. Siamo soltanto all’inizio di un lungo percorso che durerà fino al termine del mercato, fissato per il 30 agosto.

Obiettivo sfumato?

Numerosi i prospetti fissati sul taccuino del 39enne ds francese, ma occorre tenere a bada la concorrenza. Il mercato della Roma guarda a tutti i reparti, poiché tutti i settori del campo hanno bisogno di essere rinforzati.

In queste ore è tornato sotto la luce dei riflettori del calciomercato il prospetto Ivan Fresneda, terzino destro spagnolo, classe 2004, che milita nel campionato portoghese, nello Sporting Clube de Portugal. Il giovane difensore è attenzionato dal Betis Siviglia che è alla ricerca di un secondo esterno basso di destra da affiancare a Bellerìn. Per Fresneda si tratterebbe di un ritorno nella Liga, dopo il suo addio al Real Valladolid. Il nome di Ivan Fresneda è ben conosciuto anche dalle parti di Trigoria. La Roma lo sta monitorando da un po’ ma non ha deciso ancora alcun affondo per il terzino spagnolo. Al momento sono altre le priorità della formazione di Daniele De Rossi.