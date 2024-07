Addio Juve con lo sconto: l’accordo col club è blindato

Ecco le ultime in merito al frenetico calciomercato che Cristiano Giuntoli e Thiago Motta stanno svolgendo per far tornare sulla vetta della massima lega italiana la Vecchia Signora

La sessione estiva di calciomercato della massima lega italiana è pronta a sparigliare con vigore le carte in tavola, visto il poderoso tentativo che la gran parte delle big nostrane compieranno per tentare di interrompere l’egemonia instaurata dalla corazzata nerazzurra di Simone Inzaghi. Milan, Napoli, Roma, Lazio e Juventus sono tutte impegnate in un profondo restyling delle proprie rose, partito dalla sostituzione degli allenatori in panchina.

Tuttavia, il club che più di tutti sembra intenzionato a recuperare lo scettro della Serie A pare essere proprio la Juventus di Cristiano Giuntoli, il quale avrebbe finalmente trovato in Thiago Motta un compagno di avventura con cui condividere velleità tecnico-tattiche e aspirazioni in termini di calciatori da portare a Vinovo.

L’ex allenatore del Bologna, proprio come fu con Spalletti al Napoli, è stato accuratamente selezionato da Giuntoli per assottigliare il più possibile la distanza che intercorre tra la visione del direttore tecnico e quella dell’allenatore.In tal senso parevano ormai incolmabili e deleterie le profonde divergenze tra Giuntoli e Allegri, i quali erano divisi da criteri di valutazione diametralmente opposti in termini squisitamente calcistici.

Ora Thiago Motta e il suo nuovo direttore tecnico sono pronti a ribaltare la Juventus da cima a fondo e, in tal senso, è emersa un’indiscrezione potenzialmente decisiva in merito ad uno degli obiettivi più desiderati dall’ex centrocampista dell’Inter.

La Juve su Cancelo, ma il portogese aspetta il Barcellona

Secondo quanto affermato stamane dal Corriere dello Sport, Thiago Motta parrebbe a dir poco deciso a riportare Joao Cancelo a Torino, ma dei recentissimi sviluppi parrebbero complicare ulteriormente la trama relativa all’avvenire del terzino portoghese. Dopo un Europeo 2024 indubbiamente positivo, durante il quale Cancelo ha più volte ribadito le proprie qualità, Motta sembrerebbe aver cerchiato in rosso il nome del classe ’94, le cui caratteristiche, in effetti, sembrano coincidere con particolare precisione a quanto desiderato dall’attuale tecnico bianconero.

Rapidità nel breve e nell’allungo, intensità, ma soprattutto una qualità palla al piede e un’intelligenza calcistica che hanno permesso al portoghese di vestire più volte i panni di regista sulla fascia. Insomm… tutte caratteristiche care a Motta, il quale anela a calciatori in grado di tessere complesse trame all’interno del rettangolo verde.

Le volontà di Motta, tuttavia, rischiano di scontrarsi rovinosamente con la realtà dei fatti. Se da una parte è vero che Cancelo avrebbe più volte manifestato affetto e una certa nostalgia per la Vecchia Signora e che il City abbia abbassato il prezzo da 30 a 20 milioni di euro, dall’altra emerge una clamorosa indiscrezione che rischia di spegnere bruscamente i desideri dell’allenatore bianconero.

Difatti, secondo quanto riportato da sport.es, pare che il talentoso esterno abbia una sola società in mente: il Barcellona. Tornare in terra blaugrana pare una priorità difficile da estirpare, anche per la Vecchia Signora. Difatti i vertici spagnoli sembrerebbero piuttosto sereni nella formulazione delle proprie valutazioni, poiché forti della certezza che Cancelo attenderà notizie da Barcellona.