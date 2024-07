Anche la Roma fuori dalle Coppe, lettera UFFICIALE dell’Uefa

Giungono sviluppi clamorosi in merito ad una severa presa di posizione da parte della Fifa e della Uefa nei confronti della FIGC

Gli Europei 2024 hanno riservato più di una delusione al popolo italiano, a causa di una serie di prestazioni a dir poco opache. L’approdo di Spalletti sulla panchina azzurra, lo sbocciare di alcuni talenti e il ricordo ancora vivido della vittoria dello scorso Europeo avevano donato al popolo azzurro una dose di speranza piuttosto generosa, clamorosamente disattesa da risultati e svolgimento dei match sensibilmente al di sotto delle aspettative.

Da qui polemiche su polemiche in merito alla scelta di Spalletti come CT e all’operato di Gabriele Gravina, le cui dimissioni sono state più volte pretese dai tifosi della nazionale. Adesso, tuttavia, il bel paese rischia di subire un ulteriore smacco dalle istituzioni che regolano il calcio europeo e mondiale.

La lettera della Uefa e della Fifa: FIGC sospesa e Italia esclusa dai paesi co-ospitanti di Euro 2032

Secondo quanto riportato dall’Ansa, Fifa e Uefa avrebbero fatto recapitare alla FIGC una severa lettera congiunta con riferimento all’emendamento Mulè: “Se dovesse essere adottato e reso esecutivo nella sua formulazione originale, o anche in una nuova con sostanzialmente gli elementi trattati, non ci sarebbe altra scelta che sottoporre la questione agli organi competenti per l’esame di misure, inclusa un’eventuale sospensione della Figc. Che tra l’altro renderebbe incompatibile l’Italia quale Paese co-ospitante della fase finale del Campionato Europeo UEFA 2032“.

Parole dure nei confronti di un emendamento che, proprio negli scorsi giorni, è stato al centro di una serie indefinita di polemiche. Si è infatti discusso più volte nel corso delle ultime ore in merito ad una profonda riformulazione dell’emendamento, soprattutto per evitare che venga minata l’autonomia della giustizia sportiva. Punto centrale dell’emendamento era rappresentato dall’autonomia della Lega Serie A all’interno della FIGC.