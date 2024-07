Dalla Roma ai nerazzurri: blitz e offerta superiore a 20 milioni

In casa Roma, in attesa di ulteriori notizie da Trigoria, bisogna registrare delle novità di calciomercato.

La Roma di Daniele De Rossi ha iniziato a preparare la prossima stagione. Lunedì scorso, dopo essersi ritrovati a Trigoria il giorno prima, i giallorossi infatti hanno iniziato ad allenarsi per farsi trovare pronti per la prima giornata di giornata di campionato del prossimo 18 agosto contro il Cagliari di Davide Nicola.

A Trigoria, in attesa del ritorno dei vari nazionali, Daniele De Rossi ha a propria disposizione già un volto nuovo, ovvero quello di Enzo Le Fée. Florent Ghisolfi, infatti, ha chiuso nei giorni scorso l’arrivo del centrocampista francese dal Rennes per 23 milioni di euro più bonus. Lo stesso calciatore ha già più volte ribadito sui social la sua gioia per essere diventato un calciatore del club capitolino.

Una volta preso Enzo Le Fée, di fatto, l’attenzione di Florent Ghisolfi si sposterà sicuramente sia sull’attacco che sulle corsie laterali. Anche se bisogna registrare delle novità di calciomercato su un centrocampista accostato proprio alla Roma dei Friedkin.

Calciomercato Roma, l’Atalanta fa sul serio per Matt O’Riley del Celtic: ecco gli ultimi aggiornamenti

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Record Sport’, infatti, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini si sta muovendo per Matt O’Riley del Celtic. Il centrocampista danese è cercato anche dal Southampton, che ha intenzione di offrire 20 milioni di sterline (circa 22 milioni di euro), ma i dirigenti bergamaschi vogliono fare sul serio per l’ex obiettivo della Roma.

L’Atalanta, infatti, avrebbe individuato in Matt O’Riley il profilo ideale per sostituire Teun Koopmeiners e sarebbe pronta anche ad offrire più di quanto proposto dal Southampton. Il giocatore olandese, infatti, potrebbe andare alla Juventus, visto che è il primo profilo seguito da Cristiano Giuntoli per rafforzare il centrocampo di Thiago Motta.