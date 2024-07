Roma senza difesa, visite mediche e firma in Serie A. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Continuano ad essere numerose le questioni in grado di tenere elevata l’attenzione in casa Roma, alla luce delle plurime esigenze con le quali gli addetti ai lavori di Trigoria dovranno fare i conti in vista di una stagione ormai sempre meno lontana del previsto. Pur essendo da poco cominciato in modo ufficiale, il calciomercato potrebbe, da questo punto di vista, fornire indicazioni preziose circa le ambizioni del club dei Friedkin e, più in generale, i piani e le idee della nuova coppia De Rossi-Ghisolfi, catalizzatrice di una parentesi non poco pregna di novità dopo l’addio di Mourinho e Tiago Pinto.

Fino a questo momento, si è osservata una certa attenzione soprattutto per la regione centrale di campo, con l’arrivo ufficiale di Le Fèe che ha sottinteso le ben chiare richieste del mister di ampliare le qualità in questo reparto, senza ovviamente trascurare le numerose altre questioni che attendono Ghisolfi e colleghi nel corso delle prossime settimane. Tra le varie, rientra anche quella relativa alla difesa, che potrebbe a stretto giro far assistere a novità di non poco conto.

Calciomercato Roma, Nicolas Valentini vicino alla Fiorentina

La Roma, infatti, necessita come noto di migliorie qualitative e numeriche anche in questo reparto, dove può ora come ora fare affidamento solamente su Ndicka e Mancini, escludendo il non più continuativo Smalling e un Kumbulla fresco di rientro dopo l’esperienza al Sassuolo.

Aggiungendo a tale situazione anche la decisione di non riscattare Llorente dal Leeds, si comprende bene come più di un aggiustamento tra le retrovie vada compiuto. La rosa di nomi redatta da Ghisolfi per ovviare a tale situazione non sarà certamente scarna e, nelle ultime settimane, aveva permesso di registrare anche il nome di Nicolas Valentini, in scadenza col Boca Juniors a fine 2024. Il giocatore, però, sarebbe molto vicino alla Fiorentina, che starebbe in questa fase cercando di bloccarlo per prelevarlo a costo zero a partire dal nuovo anno.

Trovato l’accordo, potrebbe essere valutato anche il versamento di un minimo indennizzo nelle casse argentine per anticiparne l’arrivo in Serie A, con le visite mediche che potrebbero ben presto essere svolte in Argentina, a trattativa conclusa. Seguiranno aggiornamenti