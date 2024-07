Accordo da 30 milioni, la Roma non aspettava altro: Chiesa è fuori

Accordo da 30 milioni di euro, Chiesa è stato fatto fuori. La Roma non aspettava altro, ecco gli ultimi aggiornamenti.

Molteplici aspetti continuano a mantenere vivida l’attenzione degli addetti ai lavori in casa Roma, chiamati al plasmare la squadra di De Rossi, intervenendo in modo oculato nelle diverse regioni di campo che abbiano palesato di recente le defezioni principali, da un punto di vista qualitativo che numerico.

L’obiettivo, come noto, resta quello di calibrare una rosa in grado di reggere l’urto di una stagione ricca di impegni sia in campo nazionale che continentale, evitando allenatore e squadra a tour de force fortemente impattanti sulla gestione delle energie mentali e fisiche, soprattutto nei momenti cruciali. Parallelamente, andrà trovata una felice soluzione anche a quell’assenza di qualità più volte emersa in determinate regioni, attacco compreso. Non casualmente, questa fase sta restituendo una forte attività di ricerca da parte di Ghisolfi e colleghi, chiamati al trovare un degno sostituto di Lukaku e un degno compagno di reparto per l’unica gemma di questo reparto, Paulo Dybala.

Calciomercato Roma, 30 milioni dal Napoli per Greenwood: ‘via libera’ per Chiesa

Se dell’argentino si è recentemente parlato soprattutto nell’ottica di una possibile permanenza che allontani le minacce clausola e di una scadenza attualmente fissata al 2025, sono stati tanti altri i nomi finiti nel mirino della Roma per ampliare la produttività e la quantità di strappi in questa zona di campo, sovente risultata compassata e fin troppo dipendente dall’argentino e dal su citato Lukaku.

Non casuali, dunque, gli accostamenti a numerosi profili, quali Soulé o Federico Chiesa, autentico pallino di questa parentesi di calciomercato estivo, destinato a far parlare ancora a lungo, alla luce di una posizione non più nobilissima tra le fila della Juventus e fortemente ambito dalla Roma. Seguito con veemenza anche dal Napoli di Antonio Conte, il numero 7 bianconero potrebbe andare incontro ad una sorta di spinta verso il mondo giallorosso, proprio grazie alle ultime scelte in casa De Laurentiis.

Stando a quanto riferito da SportMediaset, infatti, il Napoli avrebbe in questo reparto deciso di puntare s u Mason Greenwood, esterno per il quale si sarebbe vicini all’intesa totale con il Manchester United, sulla base di un’offerta di 30 milioni di euro. Ciò taglierebbe fuori la Lazio e il Marsiglia, mossesi con non meno insistenza sul giocatore reduce dalla grande stagione al Getafe. Ciò, in ottica Chiesa, potrebbe aiutare la Roma a cancellare il nome di una possibile insidia come quella azzurra, con la consegna ad Antonio Conte di un profilo altrettanto importante e promettente, individuato per un attacco che, come quello della Roma, si appresta a subire qualche modifica di non poco conto.