Calciomercato Roma, addio definitivo: 20 milioni e volo prenotato

Calciomercato Roma, addio definitivo. La preparazione della Roma continua sotto la direzione di Daniele De Rossi, mentre Ghisolfi è al lavoro

Daniele De Rossi e Florent Ghisolfi sono in costante contatto. Il tecnico giallorosso chiede continui aggiornamenti, il direttore sportivo francese prova a soddisfarne le richieste. Per quanto la fretta sia la peggiore consigliera possibile De Rossi preme per avere al più presto la rosa completa a sua disposizione.

Ha fretta di riprendere un discorso interrotto bruscamente, e malamente, al termine della passata stagione. Ha voglia di trasmettere ai suoi ragazzi la sua voglia di vincere o, perlomeno, di esserci sempre, dall’inizio alla fine. In tutte le competizioni. Ghisolfi ha capito, fin da subito, con chi ha a che fare. Per questo intende accontentarlo, anche se non sarà facile. La Roma 2024-2025 non sarà rivoluzionata, ma subirà numerosi, e necessari cambiamenti. Una rosa qualitativamente, e quantitativamente, più ampia offrirà maggiori garanzie al tecnico. Un tecnico che in questo momento attende risposte importanti soprattutto per quanto riguarda il settore offensivo. Un reparto che ha già perso Romelu Lukaku e che, a breve, potrebbe perdere anche Tammy Abraham, dopo aver inoltre salutato Andrea Belotti, deve necessariamente trovare nuovi profili da affiancare al solitario Paulo Dybala.

Calciomercato Roma, Mikautadze sfuma definitivamente

La Roma sta setacciando il mercato alla ricerca del sostituto di Lukaku. Non facile sostituire il gigante belga. Diversi i prospetti individuati.

Georges Mikautadze, classe 2000, attaccante francese naturalizzato georgiano del Metz e della nazionale georgiana, è profilo che Florent Ghisolfi conosce molto bene. Fino a poche settimane fa. infatti, la Ligue 1, ed il calcio francese, nella sua totalità, hanno rappresentato il pane quotidiano dell’attuale ds della Roma. Pertanto non sussistono dubbi sulle reali qualità dell’attaccante del Metz.

Proprio per questo, a Trigoria, non verranno accolte con favore le parole di Fabrizio Romano che sul suo profilo X ci ha aggiornato riguardo le ultime novità su Georges Mikautadze. Scrive l’esperto di mercato: “Georges Mikautadze all’AS Monaco, eccoci qui! Accordo verbale in atto e viaggio programmato per sabato, in attesa della firma dei documenti. Pacchetto da 20 milioni di euro di quota fissa più componenti aggiuntivi, anche un accordo a lungo termine con il giocatore già concordato come rivelato la settimana scorsa“. In verità già da tempo il vantaggio accumulato dal Monaco appariva incolmabile. Alla Roma è soltanto arrivata un’attesa conferma. Nel calciomercato, così come nella vita, chiusa una porta, però, se ne apre sempre un’altra…