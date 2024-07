Calciomercato Roma, doppietta improvvisa: ha già detto sì

Calciomercato Roma, la situazione si sta per sbloccare da un momento all’altro. Ha già aperto al trasferimento: lo sprint finale arriva così

La sessione estiva di calciomercato della Roma è pronta a decollare da un momento all’altro. Ufficializzato l’acquisto di Enzo Le Fée, i giallorossi stanno vagliando con molta attenzione la voce cessioni per riuscire ad incamerare quel tesoretto con il quale dare l’assalto ai diversi obiettivi inseriti nella lista dei desideri da Ghisolfi.

Detto dell’accelerata improvvisa alla trattativa per il passaggio di Aouar in Arabia Saudita, con l’Al-Ittihad che ha ormai messo la freccia, occhio ad altre due possibili operazioni. In entrata nelle ultime ore è ritornato a fare la voce grossa il profilo di Soulé per il quale, però, la Juventus si aspetta offerte superiori a 30 milioni di euro. D’altro canto non possono essere trascurate neanche le ultime indiscrezioni su Karsdorp. Per il terzino olandese il Besiktas – che però deve prima sistemare la questione uscite – ha effettuato molto più dio un semplice sondaggio esplorativo. Secondo quanto riferito da ‘Il Tempo’, però, nel novero delle squadre interessate a Karsdorp ci sarebbe anche il Trabszonspor. Dal canto suo l’ex Feyenoord avrebbe aperto al trasferimento in Turchia una volta memorizzata la volontà di De Rossi e del club di puntare su altri profili.