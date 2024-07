Addio Roma, ne resta solo uno: ha già detto sì al club inglese che lo ha messo nel mirino e ha fatto un’offerta. Giallorossi quasi senza speranze

Le speranze non sono finite, certo adesso si è un poco complicata la questione. Perché il tempo non è aiuta in questo caso e siccome la Juventus la questione la vuole chiudere subito per finanziarsi gli altri colpi, allora potrebbe anche accettare l’offerta che il club inglese potrebbe alzare nel corso dei prossimi giorni. Se non addirittura subito.

Parliamo ovviamente di Soulé, esterno offensivo bianconero che piace molto a Daniele De Rossi. Si è discusso in questi giorni di un interesse giallorosso, che avrebbe potuto mettere sul piatto il cartellino di El Shaarawy stimato da Thiago Motta. Ma secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina l’argentino avrebbe preso una decisione sul suo futuro, a differenza di quanto ha fatto Chiesa che invece temporeggia.

Addio Roma, Soulé dice sì al Leicester

L’ex Frosinone avrebbe detto sì al Leicester, il club di Premier League che è arrivato a offrire ai bianconeri intorno ai 30 milioni di euro per il cartellino. Ancora un poco bassa per quelle che sono le richieste di Giuntoli, ma non è assolutamente escluso un rilancio dopo che l’assenso al trasferimento da parte del giocatore. Arrivando a 35, compresi i bonus, l’affare gli inglesi lo possono davvero chiudere. E alla Roma, qualora non decidesse di cambiare del tutto obiettivo, non rimarrebbe che attendere la scelta di Chiesa. Ma anche qui serve del tempo, visto che il 20 si sposa e adesso pensa solo a quel giorno.

Non è finita, detto già. Ma sicuramente in questo modo l’operazione sembra essere leggermente indirizzata verso altri lidi che non sono di colore giallorosso. Ghisolfi, appena incassati i soldi di Aouar, ci proverà. Anche se servirebbero quelli della cessione di Abraham per chiudere questo affare.