Intrigo Chiesa, conto alla rovescia: fiato sospeso Roma

Intrigo Chiesa. Nella capitale, sponda giallorossa, non si parla d’altro che del possibile affare con la Juventus. Possibile o probabile?

C’era una volta la Juventus che si spingeva fin nella capitale, sponda Roma, per provare a portar via i migliori talenti giallorossi. La Roma americana di Dan Friedkin, ambiziosa e sfacciata al punto giusto, non si sente inferiore a nessuno. E tratta con tutti. Da pari a pari.

La Roma intende crescere e per crescere occorre che si puntino profili di spessore. La stagione passata è stata turbolenta e a due facce. Il periodo negativo sotto la guida di José Mourinho e poi la decisione di allontanare il tecnico portoghese ed affidare squadra e progetto ad una bandiera della Roma, ancorché con poca esperienza: Daniele De Rossi. Una seconda parte della stagione decisamente positiva, Il finale, però, è stato amaro. Da quella esperienza deve ripartire la Roma della prossima stagione. Un finale che ha messo a nudo i limiti della compagine di Daniele De Rossi e tali limiti dovranno essere superati da una mirata campagna acquisti. In questo momento lo sguardo è rivolto a Torino. E’ in casa Juventus il vero obiettivo di mercato della Roma.

Federico Chiesa, in o out?

Federico Chiesa ed il momento delle grandi decisioni. Sabato 20 luglio l’esterno della Juventus e della nazionale azzurra si sposerà. La decisione sul suo futuro professionale potrebbe slittare ancora. La Juventus attende, ma non è la sola.

La società bianconera ha deciso di mettere sul mercato Federico Chiesa. Esigenze di natura economica si legano a quelle di natura tecnica. Decisione non facile ma sembra sia quella definitiva. La Roma è forte su Federico Chiesa. La conferma arriva direttamente dall’esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà: “Quello che possiamo dire è che nelle ultime ore si è riaperta la pista Roma, ammesso e non concesso che sia stata chiusa“, Niente di certo, ma sicuramente l’esterno bianconero non ha chiuso alla Roma. La Juventus chiede per il suo attaccante 25 milioni di euro, tra base fissa e bonus. La Roma è pronta ad esaudire la richiesta della società bianconera. Occorrerà, poi, trovare l’accordo economico con il giocatore, aspetto non trascurabile né, tantomeno, da sottovalutare. De Rossi vuole Chiesa. Chiesa vuole la Roma?