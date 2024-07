Lascia l’Arabia per l’Europa: la Roma mette la freccia

Spunta un nuovo nome nel taccuino di Florent Ghisolfi per concretizzare la necessaria rivoluzione della rosa giallorossa

La tanto agognata rivoluzione della Roma di Florent Ghisolfi e Daniele De Rossi sembrerebbe procedere sotto il segno dell’accurata ricerca di innesti mirati, in grado di soddisfare le richieste del Comandante di Ostia. A prescindere da quelle che sono le rinomate e ormai evidenti differenze che intercorrono tra il sistema di gioco di DDR e quello di José Mourinho, vi sono delle lacune a cui occorrerà far fronte a prescindere dalle velleità tecnico-tattiche dell’ex capitano della Roma.

Una su tutte riguarda senza dubbio alcuno la poderosa modestia degli esterni difensivi (in particolare a destra) che caratterizza l’organico giallorosso. Se sulla fascia sinistra De Rossi può contare sul talento, ormai riconosciuto universalmente come tale, di José Ángel Esmorís Tasende (detto Angelino), è sul versante destro che Florent Ghisolfi dovrà necessariamente concentrare la propria potenza di fuoco.

La Roma pesca dall’Arabia: contatti con Saud Abdulhamid

Oramai è evidente… all’interno del sistema di gioco di Daniele De Rossi le fasce ricopriranno un ruolo primario. Come per i riferimenti tattici citati dallo stesso De Rossi in fase di conferenza stampa (Spalletti, Luis Enrique e altri), anche per DDR la ricerca della verticalità e di un gran numero di sovrapposizioni risulta piuttosto prioritaria. Non è un caso che l’ex numero 16 giallorosso abbia a cuore il trasferimento capitolino di Federico Chiesa, il quale, seppur in fase offensiva, è fulgido esponente di tale approccio.

Il discorso non subisce particolari variazioni per gli esterni difensivi, poiché proprio questi, nella fantomatica e chiacchierata difesa a tre e mezzo, si troveranno a sovrapporsi di sovente. Ecco dunque che, secondo quanto riportato da TeamTalk, sarebbe spuntato un nuovo nome nel taccuino di Florent Ghisolfi.

Si tratta di Saud Abdulhamid, terzino destro classe ’99, attualmente in forze nella Saudi Pro League (più precisamente all’Al-Hilal, con cui ha un contratto fino al 2025), la cui tecnica e rapidità sembrerebbe particolarmente compatibile alle velleità tecnico-tattiche del tecnico capitolino. Il lizza per l’esterno saudita ci sono anche alcuni club della Premier League, tra i quali spicca l’Aston Villa, ma i vertici giallorossi avrebbero già contattato l’entourage del calciatore per conoscere le cifre intorno a cui si potrebbe chiudere l’operazione.