Roma scatenata, Ghisolfi cala il jolly: pronto lo scambio ‘2 x 1’

Calciomercato Roma, emergono nuove indiscrezioni su uno dei profili monitorati con attenzione dai giallorossi. L’inserimento di due contropartite traccia la rotta

Ufficializzato l’arrivo di Le Fée dal Rennes, la Roma ha praticamente chiuso con l’Al-Ittihad la trattativa per il trasferimento di Aouar in Arabia, ma non solo. Molto attiva sia sul fronte entrate che su quello uscite, i giallorossi hanno messo nel mirino diverse zone del campo da puntellare. Le sorprese di certo non sono terminate.

Sebbene nelle ultime ore l’attenzione mediatica sia stata calamitata soprattutto dalle indiscrezioni inerenti Soulé e Chiesa, i fari di Ghisolfi sono puntati anche su altre zone del campo. Complice l’addio di Rui Patricio, infatti, la Roma ha cominciato già da tempo a sondare diverse piste con cui stringere i tempi e regalare a De Rossi un vice Svilar. Prima che i giallorossi mettessero gli occhi su Esteban Andrada, estremo difensore trentatreenne del Monterrey, alla Roma era stato accostato anche il profilo di Arnaud Bodart, portiere in forza allo Standard Liegi al centro di molte voci di mercato.

Dal Belgio, la Roma non molla la presa per Bodart: maxi operazione sul tavolo

Sebbene fino a questo momento la trattativa con la compagine belga non sia ancora decollata, la Roma non ha affatto mollato la pista. Alla richiesta dello Standard Liegi, intenzionato a non scendere al di sotto di una valutazione complessiva da circa 4 milioni più bonus, i giallorossi avrebbero già avuto modo di rispondere.

Secondo quanto riferito da voetbalbelgie.be, infatti, la Roma avrebbe avanzato una prima proposta da due milioni di euro, offrendo contestualmente due calciatori in prestito. La particolare situazione economica vissuta dal club belga, però, imporrà ulteriori ragionamenti per provare a definire in tutti i suoi aspetti una trattativa non ancora caldissima ma tutt’altro che naufragata. La sensazione è che, in un modo o nell’altro, le prossime settimane possano risultare decisive per far saltare il banco.