Calciomercato Roma, Villarreal spazzato via: nuova offerta bianconera

Calciomercato Roma che spazia tra Europa e Sudamerica. Il direttore sportivo Florent Ghisolfi fa incetta di nominativi ‘spendibili’ in vista della prossima stagione.

Il Campionato d’Europa in Germania e la Copa America negli Stati Uniti sono alle battute finali. Eventi prestigiosi che hanno al loro interno, come protagonisti assoluti, interpreti prestigiosi. E’ anche lì che guardano gli uomini di mercato di mezzo mondo.

E’ anche lì che si cerca il grande colpo. Che può avere connotati decisamente diversi. Il giocatore prestigioso da far proprio dopo un imponente esborso economico oppure la rivelazione che ancora non è su tutte le prime pagine e che può, pertanto, essere trattata a costi ‘accessibili’. Nel mezzo un’infinita rassegna di prospetti di età, qualità e costi diversi. Un mercato potenzialmente immenso da far perdere la testa. Il campionato europeo di Germania ha visto brillare la stella di Lamine Yamal, la stelle di 17 anni del Barcellona e della nazionale spagnola. Un torneo continentale che, però, non ha mostrato tanto di più. Nello splendido impianto a stelle e strisce di Miami Gardens, l’Hard Rock Stadium, la Copa America si congederà con la finale che vedrà opposte l’Argentina e la Colombia.

Da una parte l’eterno Lionel Messi, dall’altra anche un obiettivo della Roma.

Richard Rios, il Fulham fa il vuoto

L’Argentina è la grande favorita e non soltanto perché ha Lionel Messi. L’albiceleste, però, dovrà prestare la massima attenzione alla Colombia del ritrovato James Rodríguez e di un volto nuovo del calcio internazionale, Richard Rios.

Classe 2000, Richard Rios è una delle grandi novità di questa Copa America. Una novità che ha intrigato almeno tre società italiane, tra cui la Roma. Il centrocampista del Palmeiras è al centro di diverse trattative di mercato. Sul talento colombiano ha fatto il punto l’esperto di mercato, Nicolò Schira: “Il Fulham ha avviato una trattativa per cercare di ingaggiare il centrocampista colombiano Richard Rios. Il Palmeiras ha già rifiutato l’offerta del Villarreal la scorsa settimana“. Il Palmeiras valuta il suo gioiello 30 milioni di euro. Una valutazione forse eccessiva e sicuramente elevata non soltanto per la Roma ma anche per il Milan e la Fiorentina che hanno chiesto, in tempi diversi, informazioni sul 24enne colombiano. Il futuro di Richard Rios sarà pertanto a tinte bianconere in Premier League?