Nuovo bomber Roma. La società giallorossa ha individuato nel fronte offensivo il reparto che necessita dell’assoluta priorità.

Un nuovo centravanti al posto di Romelu Lukaku. Un compito non facile, ma assolutamente necessario. Il gigante belga non rimarrà alla Roma. Una perdita grave che rende ancora più complicata la ricerca del suo sostituto.

Anche in maglia giallorossa Lukaku ha infatti interamente mostrato il suo valore. Ora, però, occorre voltare pagina. Chi dopo di lui? A dire il vero il fronte offensivo della nuova Roma di Daniele De Rossi non necessita solo e soltanto di un degno sostituto di Lukaku. Al momento, infatti, l’unico attaccante giallorosso sicuro di rimanere nella capitale è Paulo Dybala. Andrea Belotti, tornato dopo il fine prestito alla Fiorentina, non ha nemmeno disfatto le valigie. Il ‘Gallo’ ha ‘attraccato’ gli scarpini sul Lago di Como, accolto dai fratelli Hartono, i ricchissimi proprietari indonesiani del club lariano. Tammy Abraham è in uscita e per lui potrebbe essere ancora Italia. Milan o Juventus? Pertanto occorrerà più di un rinforzo in attacco. ma compiendo un passo alla volta il ds giallorosso, Florent Ghisolfi, sta ora pensando esclusivamente al futuro centravanti.

En-Nesyri, la Roma non lo molla

Il mercato della Roma sembra avere una direttrice ben precisa. Giocatori di qualità, ma giovani. Anche per l’attacco i profili che si stanno seguendo sono di giovani talenti. Gli occhi, e le attenzioni di Ghisolfi, sono al momento concentrate su El Youssef En-Nesyri.

Attaccante marocchino, classe 1997, En-Nesyri milita nella Liga tra le fila del Siviglia. Il club spagnolo valuta il suo attaccante circa 30 milioni di euro. Sul giocatore è forte l’interesse del Fenerbahçe dell’ex tecnico giallorosso, José Mourinho. Il giocatore, però, avrebbe rifiutato l’offerta proveniente dalla Turchia preferendo l’approdo nella Capitale. Tuttavia, la Roma deve temere la concorrenza del club arabo Al Quadsiva che avrebbe presentato nelle scorse ore una ricca offerta economica al giocatore. Secondo Ertan Süzgün, giornalista turco, sarebbe proprio lo scoglio ingaggio l’ago della bilancia che potrebbe far pendere la trattativa in un verso o nell’altro.

La società giallorossa, però, non ha alcuna intenzione di abbandonare la trattativa. Per la settimana prossima è previsto un nuovo incontro per provare a trovare un’intesa e superare la sempre temibile concorrenza araba.