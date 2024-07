Via libera Juve, comunicazione in arrivo: i Friedkin ‘incassano’ e ringraziano

In queste ultime ore di calciomercato, per la famiglia Friedkin ci sono da segnalare alcune novità che riguardano anche la Juventus.

Le trattative di calciomercato in queste ultime settimane sono diventate sempre più roventi. Anche la Roma, ovviamente, è impegnata in diverse operazioni di calciomercato. Basti pensare al primo acquisto ufficiale di questa sessione estiva di campagna acquisti, ovvero l’arrivo di Enzo Le Fée per 23 milioni di euro più bonus.

Oltre all’acquisto del centrocampista francese, però, Florent Ghisolfi è al lavoro per cercare di regalare altri rinforzi a Daniele De Rossi. L’asse più caldo di questa fase di calciomercato della Roma è proprio quello che riguarda la sua più acerrima rivale, ovvero quella con la Juventus.

In queste settimane, infatti, questi due club sono legati l’un l’altro per tante indiscrezioni di mercato, una di queste è sicuramente quella che riguarda il sogno dei tanti della Roma: Federico Chiesa. In attesa degli ulteriori aggiornamenti sul futuro dell’attaccante italiano, per i Friedkin ci sono delle novità di mercato che riguardano altri calciatori.

Calciomercato, l’Everton vuole Arthur della Juve: c’è il gradimento del centrocampista

Secondo quanto raccolto dalla redazione di ‘uol.com’, l’Everton ( la cui maggioranza delle quote è stata appena acquisita proprio dai Friedkin) è infatti molto interessato ad Arthur della Juventus. Il centrocampista brasiliano, dopo il prestito l’anno scorso alla Fiorentina, ha espresso la volontà di restare a giocare in Europa. I ‘Toffees’, quindi, sarebbero una destinazione gradita all’ex Liverpool.

Arthur, proprio per cercare di continuare a giocare nel ‘Vecchio Continente’, ha infatti declinato anche alcune offerte che gli sono arrivate in queste settimane dal Brasile. Come avevamo già riportato due mesi fa, quindi, il centrocampista brasiliano potrebbe diventare un nuovo calciatore del ‘nuovo Everton‘ targato Friedkin.