Addio alla Roma confermato: è arrivato l’annuncio UFFICIALE

Emergono dichiarazioni di rilievo in merito all’avvenire di uno dei profili più chiacchierati in casa Roma

Il calciomercato dell’AS Roma di Florent Ghisolfi e Daniele De Rossi è ormai entrato nel vivo della profonda rivoluzione che fu inaugurata al momento dell’esonero di José Mourinho e che, con le prime mosse del nuovo direttore tecnico d’oltralpe, sembrerebbe divenire realtà giorno dopo dopo.

L’operazione Le Fée e le offerte recapitate alla Continassa per Matias Soulé sono segnali forti, utili a scacciare il legittimo scetticismo che caratterizza una tifoseria sin troppo abituata a campagne acquisti caratterizzate da una poderosa modestia.

In questo caso l’ex direttore sportivo del Nizza si è trovato di fronte ad un contesto insospettabilmente favorevole, vista e considerata la scomparsa delle plusvalenze obbligate da far risultare entro l’estate e la possibilità di fare cassa facendo partire una considerevole quantità di elementi, la cui parabola all’interno del centro sportivo Fulvio Bernardini si è definitivamente consumato.

Difatti le partenze sono importanti tanto quanto le entrate, poiché senza le une difficilmente si presentano le condizioni favorevoli alle altre. Ecco che, in tal senso, giungono nuove voci relative ad uno degli adii più chiacchierati delle scorse settimane.

Karsdorp nel mirino del campionato turco

Il cammino di Rick Karsdorp nella città eterna è stato caratterizzato da una lunga serie di alti e bassi (forse più bassi che alti), come lo storico confronto con José Mourinho ben testimonia. Adesso tuttavia i vertici capitolini sembrerebbero intenzionati a fornire a DDR una fascia destra degna delle velleità del progetto giallorosso e, la partenza dell’olandese, appare come una conditio sine qua non per il raggiungimento di tale obiettivo.

Se sulla fascia opposta il comandante di Ostia può contare sulla solidità e la qualità garantite da Angelino, dall’altra parte del campo è difficile immaginare che vi siano esponenti del ruolo a cui DDR affiderebbe la titolarità.

Nel corso delle scorse ore è emersa una prospettiva plausibile per il futuro di Karsdorp, il quale, secondo quanto riportato da Burak Zihni sul suo account X(Twitter), sarebbe entrato nella lista dei candidati del Trabzonspor. Il manager del terzino giallorosso, infatti, ha dichiarato a takvim.com.tr di aver trovato sul proprio tavolo un’offerta proveniente dalla Turchia.