Aubameyang sta per firmare: via libera Roma

Aubameyang sta per iniziare una nuova avventura professionale. Una notizia che farà piacere dalle parti di Trigoria. Perché?

Il mercato va, procede per la sua strada seguendo la sua natura, fatta di continui, incessanti strappi. Innumerevoli lanci di opportunità date in pasto alle innumerevoli società che non attendono altro.

Affari, affari, affari, da chiudere repentinamente. Il più delle volte, però, occorre prendersi il giusto tempo. Come il passista che affronta le asperità delle strade di montagna non inseguendo gli specialisti ma salendo con il proprio passo, il bravo direttore sportivo deve sapere intraprendere un cammino prendendosi il giusto tempo. Perché il mercato non sempre premia chi si getta a capofitto sull’obiettivo, magari mettendo sul tavolo una quantità considerevole di milioni. Tante volte il mercato premia, invece, chi ha saputo aspettare. Chi ha atteso che i tempi fossero maturi prima di affondare il colpo. La Roma, ed il suo direttore sportivo, Florent Ghisolfi, hanno intrapreso questa strategia ed i risultati potrebbero arrivare presto. In questi giorni a Trigoria si ragiona sul nuovo centravanti della Roma. Il nome è lì sul tavolo: Youssef En-Nesyri, attaccante marocchino del Siviglia. Occorre soltanto aspettare per chiudere la trattativa. Ed oggi potrebbe essere più facile.

La Roma ringrazia Aubameyang

Sono giorni, forse ore decisive per il possibile approdo di Youssef En-Nesyri alla Roma. Le difficoltà non mancano e si chiamano concorrenza. I club dell’Arabia Saudita rappresentano spesso una presenza ‘invincibile’ per le società italiane per via delle diverse forze economiche presenti in campo. Spesso è così. Ma non sempre è così.

Fabrizio Romano ha pubblicato un post che avrà fatto piacere in casa giallorossa: “L’accordo tra Pierre Emerick Aubameyang e Al Qadsiah prevede un contratto valido fino a giugno 2026. Accordo anche sullo stipendio, in attesa dell’approvazione finale dell’OM per il trasferimento in Arabia Saudita“. Notizia importante per la Roma dal momento che il club arabo era sulle tracce anche di Youssef En-Nesyri. L’acquisto del 35enne attaccate francese naturalizzato gabonese spalanca un’autostrada alla società giallorossa che pertanto può puntare dritto all’acquisto del 27enne attaccante del Siviglia. A meno che il Fenerbahce, altra compagine interessata all’attaccante marocchino, su esplicita richiesta del tecnico José Mourinho, ex Roma, non ci metta lo zampino.