Beffa da finale Champions: doppio ko Juve e sconto immediato Roma

Beffa da finale Champions. La Juventus è la società più attesa in questa sessione di calciomercato. Dopo i primi botti, arriva una doppia delusione.

“Del doman non v’è certezza“, recitava Lorenzo il Magnifico. Si potrebbe dire lo stesso del calciomercato, l’ambito dove occorre necessariamente attendere la comunicazione ufficiale per dichiarare conclusa una trattativa. E a volte non basta neanche quella…

Il calciomercato si sta pian piano mettendo in moto. I grandi colpi si contano ancora sulle dita di una mano, ma ormai si sta entrando nella fase più calda delle trattative. La Juventus è probabilmente la società più attenzionata del momento. L’anno uno della società bianconera fa sì che le attenzioni maggiori si concentrino sulle operazioni studiate e messe in atto dalle parti della Continassa. Il direttore tecnico della Juventus, Cristiano Giuntoli è pronto a rivoluzionare l’organico bianconero. Qualcosa è già stato fatto. Un qualcosa che si chiama Douglas Luiz, Khéphren Thuram e Michele Di Gregorio. Tanto, ma ancor più rimane da fare. Sul taccuino del direttore tecnico bianconero compaiono ancora diversi profili di rilievo. Giovani, forti e dai cartellini decisamente costosi. Un paio di loro, però, potrebbero venir presto depennati.

La Juventus saluta Couto ed Adeyemi

La rivoluzione bianconera toccherà almeno la metà della rosa della passata stagione. Il tutto in nome della competitività unita alla sostenibilità. Acquisti e cessioni con un occhio e mezzo sempre rivolto al bilancio.

In ambito di desiderata in casa Juventus, Yan Couto, esterno basso brasiliano, classe 2002, di proprietà del Manchester City, occupa uno dei primi tasselli. Nella nazionale brasiliana è l’alternativa al bianconero Danilo. La Juventus immagina la medesima soluzione, ma Patrick Berger spaventa i bianconeri scrivendo che: “Il BVB ha raggiunto un accordo con Yan Couto, che ha un solo anno di contratto e può ben immaginare un trasferimento a Dortmund“. La somma richiesta dal Manchester City per il suo esterno potrebbe, però, complicare la trattativa. Se per Yan Couto non giungono buone nuove, ancora meno positive sono le novità riguardati un altro obiettivo dichiarato della Juventus: Karim-Alyssa Adeyemi, esterno offensivo tedesco, classe 2002, del Borussia Dortmund. Due stagioni non propriamente brillanti avevano indotto a pensare che il club tedesco avrebbe messo in vendita il giovane esterno. La valutazione, fissata a 30 milioni di euro, poi, spingeva in questa direzione. Però qualcosa è cambiato. E’ derwesten.de ad informarci sul cosa: “Questo è dovuto soprattutto al nuovo allenatore del BVB, Nuri Sahin. Il 35enne sarebbe particolarmente impressionato dalla velocità dell’esterno“. Esattamente il medesimo giudizio che di Adeyemi ha Thiago Motta. La Juventus deve provare ad accelerare per non perdere due fondamentali obiettivi di mercato. In questo contesto appaiono sempre più determinanti le cessioni di Federico Chiesa e di Matias Soulé. La Roma è lì, pronta a chiudere.