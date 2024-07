Chiesa alla Roma, la mossa di Giuntoli fa saltare il banco: Juve all’incasso

Calciomercato Roma, la mossa di Giuntoli fa saltare il banco: Juventus all’incasso e intreccio immediato con Soulé.

Non sono mancati fino a questo momento gli spunti di interesse in casa Roma, alla luce delle numerose questioni che hanno saputo mantenere vivida ed elevata l’attenzione in una parentesi di calciomercato, almeno in quel di Trigoria, non ancora definitivamente sbocciato.

Ghisolfi e colleghi, come noto, hanno fino a questo momento cercato di valutare e incastrare gli elementi necessari per apportare modifiche importanti quanto sostenibili alla squadra di De Rossi, al quale si cercherà di consegnare una rosa maggiormente qualitativa rispetto al passato.

Lo testimoniano gli stessi nomi fino a questo momento accostati al mondo giallorosso, distintosi qualche settimana fa per l’ingaggio di Enzo Le Fée e, da circa un mese a questa parte, concretamente sulle tracce di Federico Chiesa, che fino a questo momento non ha ancora preso una decisione definitiva sul proprio futuro. Superata l’iniziale deadline degli Europei, il numero 7 della Juventus starebbe prendendo altro tempo, anche in vista di un matrimonio negli USA che, ora come ora, pone gli impegni personali come prioritari rispetto alla decisione sul suo futuro, che dovrà arrivare, ad ogni modo, fra non molto tempo.

Calciomercato Roma, il punto su Chiesa e Soulè: incasso Giuntoli per Koopmeiners

La Roma, dal proprio canto, non ha mai smesso di guardarsi intorno e, in questi ultimi giorni, parrebbe essersi concretamente interessata a Matias Soulé, talento argentino della Juventus reduce da una grande stagione al Frosinone. Connazionale e amico di Paredes e Dybala, il fantasista ed esterno mancino piace tanto anche in Premier League ma, come noto, avrebbe espresso una certa preferenza per un ritorno poco più al nord della Ciociaria, alla corte di Daniele De Rossi.

A fare il punto su questo scenario e su possibili ripercussioni interessanti lo stesso Chiesa è il giornalista Giovanni Albanese, che ha così intersecato questo doppio nome anche nell’ottica di Koopmeiners, fortemente voluto dalla Juventus per infoltire ulteriormente un centrocampo già pressoché rivoluzionato nelle ultime settimane.

“Soulé è abbastanza determinato ad andare alla Roma. La sua preferenza sarebbe i giallorossi. Non è assolutamente convinto dell’idea di andare al Leicester, che offre 35 milioni di euro. La Roma non va oltre i 20-25 con i bonus, la cifra che i giallorossi avevano messo sul piatto per Chiesa. Adesso è cominciata l’opera di cucitura di Giuntoli sia con la Roma che con Chiesa che però per il momento ha altri pensieri. Se la Juve dovesse riuscire a cedere Chiesa alla Roma e Soulé al Leicester si porterebbe a casa una sessantina di milioni che è la cifra che chiede l’Atalanta per Koopmeiners. La novità è che Giuntoli si sta adoperando molto alacremente sia per convincere Chiesa dell’opzione Roma, sia per convincere la Roma ad alzare la posta per Chiesa e soprattutto non ripiegare su Soulé. La Juve ha bisogno di incassare.”