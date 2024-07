Mourinho ha detto basta. Il tecnico portoghese potrebbe nuovamente incrociare la Roma lungo il suo cammino. Sono gli scherzi del mercato.

5 settimane e sarà già campionato. Un po’ ovunque si inizia a pensare seriamente all’avvio della nuova stagione ed un po’ ovunque si prova a tracciare una linea su quanto fatto e su quanto rimane da fare.

Il mercato chiuderà i battenti il 30 agosto e pertanto di tempo ce n’è. Eppure la frenesia sembra già attanagliare allenatori e direttori sportivi. Trattative complesse e di lunga durata sembrano dare la sensazione che il tempo non basti mai e che non basterà a portare a termine tutti i progetti. In casa Roma non vi è apprensione ma vi è la volontà di accelerare le trattative in corso, perlomeno quelle riguardanti ruoli di primaria importanza. In questo senso la formazione di Daniele De Rossi ha una priorità ben precisa e che riguarda il centravanti. La mancata conferma di Romelu Lukaku, annunciata da tempo, ha lasciato comunque un vuoto difficile da colmare.

Florent Ghisolfi è al lavoro e sembra aver trovato il profilo ideale da regalare a Daniele De Rossi.

En-Nesyri, la Roma intende chiudere la trattativa

La Roma lo ha puntato da un po’. Youssef En-Nesyri, classe 1997, attaccante del Siviglia e della nazionale marocchina è, al momento, il più accreditato, in casa giallorossa, come sostituto di Lukaku.

La vicenda che riguarda l’attaccante marocchino è, però, tutt’altro che semplice. Il Fenerbahce, formazione turca guidata dall’ex tecnico della Roma, José Mourinho, ha chiuso la trattativa con il Siviglia per il trasferimento di En-Nesyri in Turchia. Il quotidiano sportivo turco, Fotomac, fa sapere che il giocatore non ha ancora deciso quale sarà la sua prossima destinazione. Oltre al Fenerbahce, l’attaccante marocchino ha ricevuto offerte dall’Arabia Saudita e, soprattutto, dalla Roma.

Il futuro di El-Nesyri si chiarirà definitivamente nelle prossime ore. Infatti il Fenerbahce ha comunicato al Siviglia che se entro lunedì non riceverà una risposta definitiva rinuncerà all’acquisto. Sempre nella giornata di lunedì è previsto un incontro tra la Roma e l’entourage dell’attaccante del Siviglia. C’è ancora distanza tra le richieste del club spagnolo e l’offerta della Roma. L’incontro servirà esattamente per tentare un avvicinamento tra le parti e provare portare a dama la trattativa. La Roma intende affrettare i tempi.